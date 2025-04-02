Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinde 2 değişiklik

Buruk; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata'nın yerine Günay Güvenç, Kaan Ayhan ve Mario Lemina'ya görev verdi. Sahaya kaptan olarak Abdülkerim Bardakcı çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray , Fenerbahçe'ye konuk oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Beşiktaş maçına göre sarı-lacivertiler karşısında 3 değişiklik yaptı.

MUSLERA İLK KEZ DERBİDE YEDEK



Galatasaray'ın deneyimli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera derbide yedek kulübesinde yer aldı. 2011 yılının yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, sarı-kırmızılılarla ilk kez bir derbide yedek kulübesinde bekledi.

GÜNAY GÜVENÇ, BU SEZON 11. KEZ KALEDE



Teknik Direktör Okan Buruk, kupadaki Fenerbahçe derbisinde kalede Fernando Muslera yerine Günay Güvenç'e forma verdi. Bu sezon son olarak Konyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları müsabakada görev alan Güvenç, 4 maç sonra tekrar kalede yer aldı. 33 yaşındaki kaleci ayrıca bu sezon 11. resmi maçına çıktı.