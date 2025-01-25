Okan Buruk'tan Fenerbahçe yanıtı: "Yarınki maçı seyredeceğiz"





Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şöyle:

"OFSAYT DEĞİLDİ"

"İkinci yarıyı daha rahat oynadık. İkinci yarı daha net pozisyonlara girdik. İkinci golü bulduk ama neden iptal oldu, anlamadık. Barış ofsayt değil. Abdülkerim'den ofsayt çizgisi değildi. Net baktık. Ofsayt değildi. Gol verilmesini bekliyorduk. Bu pozisyonu seyredenler de aynı şeyi söyleyecekler. Abdülkerim oyun içinde değildi, Barış'a yakın değildi. Gol beklentimiz vardı. Bir golümüz verilmedi. Onun dışında pozisyonlarımız vardı. İlk yarı durgunduk. Bir önceki maçın etkileri oldu. Yorgunluk, moral bozukluğu... Genel olarak iyi savunma yaptık, pozisyon vermedik. Rakibimizin kaleyi tutan şutu olmayabilir. Gol beklentimiz yüksekti. Pozisyonlara girdik. Gol yememek önemliydi. Herkes bunu söylüyor. Gol şansı vermedik, gol yemedik. Takım savunması adına sevindirici. İkinci golü atıp maçı bitirebilirdik. Yorgunluklar başladı, değişiklikler yaptık. Sara uzun süre sonra ilk defa oynadı.

AHMED KUTUCU YORUMU

Ahmed Kutucu ilk maçına çıktı. Bir de stresli bir maça girdi. Ondan da beklentimiz çok yüksek. Oyuna sokamadığımız oyuncular da var. Üst üste maçlar oynuyoruz.

FENERBAHÇE YANITI





Farkı 9'a çıkardık. Yarınki maçı seyredeceğiz. Göztepe gibi Avrupa yolunda bir takım, bize ve Beşiktaş'a karşı iyi oynadılar. Zorlu maç olacak.

"VAR HAKEMLERİNİN PERFORMANSI DÜŞÜK"



Son 2 haftanın hakem kararlarına bakınca; MHK yapısı değişti. Yabancı VAR hakemlerinin performansı düşük. Rakibimizin maçında da bunu net gördük. Gözümüz bu maçta, bu maçın hakeminde, VAR hakeminde olacak. TV başında bu maçı izleyeceğiz.



"MUSLERA ADINA GÜZEL BİR GÜNDÜ"

Muslera'nın yabancı oyuncu olarak bu sayıya ulaşması çok önemli. Bülent Korkmaz yaşan bir efsane, onun sayısını geçmek önemli. Bu maça denk gelmesi, takım arkadaşlarının desteği, son maçtan sonra bunu yaşamak, maçı gol yemeden kapatmak... Muslera adına güzel bir gündü. Rekoru anlamlı bir günde kırdı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, maçta bizi desteklediler. Onlarla birlikte önemli başarılara imza atacağız. Muslera umarım bir kupa kazanarak bu sezonu bitirir.

"AVRUPA'DA İLK 8 İÇİNDE OLMAK İSTİYORUZ"

Aslına bakınca; Ajax son maçta Rigas'a yenildi. Biz berabere kalınca çok üzüldü. Rigas'ın rakipleri bozan bir oyunu var. Ajax' karşı işledi ve yendiler. Kazanmaya mı oynayacaklar, berabere mi oynayacaklar, 3 gün sonra da önemli bir lig maçları var. Bizim hedefimiz kazanıp ilk 8'e kalmak. Avantajımız var. Bunu hayal ediyoruz. İlk 16'nın içinde olmayı garantiledik. Bu galibiyetle ilk 8 içinde olmak istiyoruz. Çalışacağız. Rakibin avantajı, bu hafta sonu maçları yok. Bizde önümüzdeki süreyi iyi değerlendirip oyuncularımı hazırlayacağım. Perşembe gecesi umarım Türk futbolu için güzel olur. Oyun, konsantrasyon, performans olarak bunu yapacak gücümüz var."

