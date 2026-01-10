Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye tebrik: "Kazanmayı hak etmedik"
10.01.2026 22:14
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Buruk'un sözleri:
"KAZANMAYI HAK ETMEDİK"
"Kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. Sarı kartı olan Sanchez'i oyundan aldık, Lemina'yı stopere çektik. Sonra çok erken bir gol yedik. Maçın sonuna kadar skoru değiştirecek golü bulamadık. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum, kazanmayı hak eden taraf biz değildik."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç öncesi bir araya geldi.
"BU STATTA HER ŞEY ZOR"
"Buraya kadar gelen bizi destekleyen taraftarlardan özür dileriz. Bu statta her şey zor, buraya gelmek de zor, maç izlemek de zor."
"ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"
"Hiçbir şey değişmeyecek, şampiyon yine biz olacağız! Taraftarlarımızla yine şampiyonluğu kutlayacağız."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
"ARA SIRA GÜNAY'IN DA OYNAMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"
“Geçen sene kupada bütün maçları Günay ile oynadık. Yarı finalde Fenerbahçe, finalde Trabzonspor ile oynadığımız maçlarda da Günay vardı. Çok iyi performanslar sergiledi. Uğurcan, Trabzonspor maçında zaten iyi oynamıştı. Ara sıra Günay'ın da oynaması bizim için önemli. Bu yüzden böyle bir tercih yaptık.”