Okan Buruk'tan fikstür eleştirisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK ile oynanacak mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Burada Kazanmak çok önemli. Alacağınız her 3 puan sizi yukarıya taşıyacak. İlk hedefimiz ilk 8'in içinde olmak. Taraftarımıza yakışır bir oyun, onları harekete geçirecek bir oyun oynamak istiyoruz. Biz harekete geçtiğimizde onlar da yanımızda oluyor ve rakipler için bu kolay olmuyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. PAOK iyi bir takım. Defansta ve hücumda iyi oynamak istiyoruz. Fenerbahçe maçında pozisyonlar verdik, bu kez daha dikkatli olmalıyız.

Altını çizmek lazım, ben çok çizdim ama genel olarak altı çizilmiyor. Biz Young Boys maçında çok eksiktik. Artık bu oyuncularla bizi değerlendirmek lazım. Young Boys maçını farklı oyuncularla oynadık. Farklı bir kadro vardı. O maçta birçok eksiğimiz vardı.

FİKSTÜR ELEŞTİRİSİ

Dinlendik, tekrar antrenman yaptık ve kısa şekilde hazırlandık. Bizim için zor olacak maç aslında Kasımpaşa maçı. Onu cumartesiye koydular, neden oraya koydular bilemiyorum. Pazar günü oynayabilirdik. Çünkü bir sonraki maçımız perşembe. Biz yine de bu sürece hazırlıklı olacağız. Kadro genişliği bunun için var."