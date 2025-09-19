Okan Buruk'tan Frankfurt-Galatasaray maçı sonrası büyük tepki: "Hiç beğenmedim!"

"YÜZDE YÜZ İNANIYORUM" "Bu kadar baskıcı bir takıma karşı top yüzde 60 bizdeydi ama bu oyun, bu skorla uyuşmadı. Bu sonuç benim sorumluluğumda! Teknik adamların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını görebiliriz. İlk yarı doğrular, ikinci yarı yanlışlar vardı. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan benim! Daha ilk maçı oynadı, 7 maç var! İlk 24 arasına girebiliriz, buna yüzde yüz inanıyorum. Sadece bugün şanssız bir gün geçirdik."

"OYUNU ERKEN BIRAKTIK" "1-0 sonrası inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. Hatta İtalyan hakem... Maç boyunca bizim aleyhimize kararlar verdi. Barış'ın golünü kesti. 3-1 önde girebilecekken, soyunma odasına geride girdik. İki yarıda da oyun olarak farklar var. Oyunu erken bıraktık. Kafa olarak maçı bıraktık. Şanssız goller yedik, bireysel hatalar yaptık. 1.17 gol beklentisi varken rakibin, 5 gol yedik! Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu."

"HALA GELİŞİM AŞAMASINDAYIZ"

"Daha iyisini yapmak zorundayız. Ligler arasında önemli farkla var. Biz oyuncuları geç tamamladık, hala gelişim aşamasındayız! İlkay ve Singo geç geldi onlar takımın gerisinde. Çok fazla maç oynamadılar. Barış Alper uzun süre takımla olmadı! Icardi sakatlıktan döndü, o da kendi hazırlama aşamasında. Rakiple kıyasladığımızda daha genç ve daha çok koşan bir takım. Koşu mesafeleriyle oyunu bozmaya çalışan bir takım olduklarını gördük. Yüzde 60 topa sahip olduk, onlar topun arkasında koştu."

"NAGELSMANN'A KATILMIYORUM"



"Julian Nagelsmann'ın Leroy Sane ile ilgili sözlerine katılmıyorum. Almanya da ilk milli maçında kaybetti! Çok iyi olduğunuzu düşündüğünüz yerde Slovakya'ya kaybettiniz! Bizim çok rahat kazandığımız Tottenham, Manchester United maçımız oldu. Bayern Münih gibi çok iyi maçlarımız oldu. Frankfurt'un rakiplerine %65 top verdiğini hatırlamıyorum!"

HAKEM TEPKİSİ



"Hakemi hiç beğenmedim. Bu kadar kötü kararlar, küçük fauller. Attığımız golde 2-0 olacak maçı bir anda faulü vererek golü engelledi. Oyun içerisinde zaten bütün bölümlerde bunu yaptı. Rakibimize faulleri verdi. Bize çok faul kararı çalmadı. Genel performansını beğenemdim. Oyunu oynatmaya çalışan hakemden çok oyunu durdurmaya çalışan bir hakem vardı sahada."