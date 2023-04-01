Okan Buruk'tan hakeme tepki: Kırmızı kart için ayak mı kırılması mı gerekiyor?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, 90 dakikayı değerlendirdi.



Maça iyi başladıklarını ancak ikinci yarıda tempo olarak düştüklerini belirten Buruk, "Maça çok iyi başladık. İlk yarının büyük kısmında iyi olan taraftık. Rakibe çok fazla çıkma şansı vermedik. Adana Demirspor öndeki oyuncuları çok iyi kullanıyor, buna rağmen fırsat vermedik. İkinci yarıda daha az ürettik ve tempo olarak düştük. Çok fazla şutumuz var ama bir türkü kendi oyuncularımızı topla buluşturamadık. Böyle olunca da skor üretemedik. Maç bizim kontrolümüzde gitse de rakibimizin bulduğu pozisyonlar vardı." dedi.



"DUBOİS VE MERTENS'İN AYAKLARI KIRILABİLİRDİ"



Adana Demirspor maçının ilk yarısındaki Mertens'in pozisyonuyla ilgili Okan Buruk, "İlk yarıda çok net bir kırmızı kart pozisyonu vardı. Geçen hafta merak ettik açıklanmayan Konyaspor maçındaki kırmızı kartı. Bugün yine aynı şekilde. Yine çağrılmadı. Bunu çok merak ediyorum. VAR'daki hakem mi çağırmıyor yoksa hakem mi gitmiyor? Bu pozisyonlarda hakemleri VAR'daki hakemler neden çağırmıyor? Çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı? Herkesin başına gelebilir bu. İki haftadır verilmeyen kırmızı kart. Bu kartların neden verilmediğini merak ediyorum. Belki buna bize açıklarlar. Sayın Lale Orta VAR hakemlerini alır, onlara neyin kırmızı kart olup olmadığını anlatabilir. Biz de öğrenelim. Ben bilmek istiyorum. 2 haftadır Dubois ve Mertens'in ayakları kırılabilirdi. Ayaklarının kırılması mı gerekiyor kırmızı kart için? Mertens ve Dubois'nın ayakları kırılabilirdi. Herkesin şikayetleri var. Bir açıklama bekliyorum bu pozisyonlarla ilgili. Ya da hakemlerimiz hata yaptı diye açıklasınlar biz de aydınlanalım. Geçen hafta sesimizi çıkartmadık ama iki hafta üst üste olunca bunu da konuşmak zorundayız." açıklamasında bulundu.



Okan Buruk ayrıca, "Bugün birinci golden sonra baskımızı sürdürdük. Rakibimize pozisyon vermeden pozisyonlara girdik. Maçın sonuna kadar sürdürmeye çalışıyoruz. Bugün oyuna giren iki arkadaşımız katkı verdi. Bizim için başlayan ve devam eden aynı derecede. Bu dinamizmizi oyuna yaydığımızda gol bulma şansımız yükseliyor. İlk golden sonra ikinci ve üçüncü golü aramamız bizim için önemliydi. Adana Demirspor bu ligin en iyi takımlarından biri. Adana Demirspor'u kutlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.