Okan Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Çok önemli bir karşılaşma. Trabzonspor'un durumu ne olursa olsun çok değerli bir camia. İyi bir takıma sahipler. Bizde de rakibimizde de önemli eksikler var. Sakatlıktan dönüp bizimle bir antrenmanla dönen oyuncular var. Davinson dün bizimle 20 dakika antrenman yapabildi. Osimhen ve Jakobs bizimle bir antrenman yapabildi. Yusuf Demir döndü. 12 yabancı olduğu için Hakim Ziyech kadroda olmadı. Yusuf bizim için önemli oyuncu. Icardi dışında bütün oyuncularımızla buradayız. Taraftarımızla birlikte kazanmak isityoruz. Trabzonspor'da öndeki 4 oyuncunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Öndeki 4 oyuncu her an tehlike yaratabilecek durumda. 4'lü savunmamızla karşılık vermek istiyoruz. Top bizdeyken çözümler bulup gol atmaya çalışacağız. Maç içerisinde kulübeden oyuncularımızı alıp etki etmeye çalışacağız"