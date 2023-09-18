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Okan Buruk'tan Hakim Ziyech kararı

Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag mücadelesi öncesi ilk 11 şekilleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un Hakim Ziyech'i ilk 11'de sahaya sürme kararı aldığı kaydedildi.

Okan Buruk'tan Hakim Ziyech kararı

Trendyol 'de son olarak Samsunspor'u 4-2 mağlup eden 'da mesaisi başladı.

A Grubunun ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak Sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'i şekillenmeye başladı.

Sabah'ın haberine göre, Florya'daki antrenmanlarda olumlu sinyaller veren Hakim Ziyech'in, Samsunspor karşılaşmasındaki performansıyla Okan Buruk'un beklentilerini karşıladığı kaydedildi.

Öte yandan Buruk'un Şampiyonlar Ligi’ndeki Kopenhag maçında Ziyech’i ilk 11'de başlatma kararı aldığı öne sürüldü.

Galatasaray - Kopenhag mücadelesi 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'de canlı yayımlanacak.

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