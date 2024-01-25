Okan Buruk'tan Icardi ve Sacha Boey açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.

Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"KAZANMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

İyi hazırlandık. Rakibimizi analiz ettik. Saha içinde oyuncularımızın performansını bekleyeceğiz artık. Aslında bu sezon çok fazla hazırlık yapmadan bir sonraki maça geçiyoruz. Burada önemli olan rejenerasyon ve taktiksel olarak hazırlanmak. Kazanmak her zaman önemli bir moral oluyor. Bu moralle birlikte bir sonraki maça hazırlanmamanız daha kolay oluyor. Bu hafta da yenilenme ve taktik idmanı ile çıkıyoruzDeplasmanda kazandığımız maç, oyun, rakibimizin puan kaybetmesi, havanın bizim için değişmesi, bu enerjinin en yükseğe çıkması... Taraftarımızla birlikte kazanmaya devam etmek istiyoruz."

ICARDI KARARI

"Icardi bizim için çok önemli ve değerli. Onu da hazırlamak istiyoruz. Kenarda başlayacak, sürelerini arttırmak istiyoruz. Onun gelmesi psikolojik olarak da önemli. Diğer oyuncular da hazır. Oynamayı bekliyorlar. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

SACHA BOEY

"Sacha ayağında ağrı hissettiğini, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. Maç öncesinde değişiklik yaptık. Icardi'yi de hazırlamak istiyoruz. Zamanla süreleri artacak.