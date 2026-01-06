Okan Buruk'tan Icardi'ye övgü: "Osimhen yokken katkısı önemli"

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'u Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle 4-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla kupada adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, etkili bir oyunla finale çıktıları için mutlu olduklarını söyledi.

Okan Buruk, "Soğuk bir akşamdı. Burada maçı seyretmeye ve destekleyeme gelen iki takım taraftarlarına teşekkür ediyoruz. İki takım arasındaki maça bakarsak, Trabzonspor'un eksiklerini biliyorduk. Bizde de Afrika kupasına giden oyuncularımız vardı. Seyir zevki yüksek bir maçtı. Bizim için psikolojik anlamda önemli bir galibiyetti. Finali hak eden takım olarak buradan ayrılıyoruz. Oyuncularımıza da teşekkür ediyoruz. Rakibimizi bekleyerek finali kazanmak için, müzemize bir kupa daha katmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"BİR KUPA DAHA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Finalle ilgili görüşlerini söyleyen ve rakip kim olursa olsun kupayı kazanmak istediklerini vurgulayan Buruk, "İki tane ligin iyi takımı diğer maçı oynayacak. Hangi takım finale çıkarsa çıksın zor olacak. Bizim için rakip fark etmez, kazanmak için elimizde geleni yapıp müzemize bir kupa daha eklemek istiyoruz. Olimpiyat stadı zor bir maç ama elimizden geleni yapıp kazanmaya çalışacağız. Bu ay bizim için çok önemli, ligde Avrupa'da ve kupada önemli maçlar oynayacağız. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Tüm kupalara aday ve talibiz. Tüm kupaları almak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN YOKKEN ICARDI ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR"

Icardi'nin Osimhen'in yokluğunda takıma önemli katkılar verdiğini ve zorlu fikstürde her oyuncuya ihtiyaç duyduklarını söyleyen Buruk, "İki tane çok önemli forvetimiz var. Osimhen'in olmadığı dönemde Icardi önemli katkılar sağlıyor bize, kaptan olarak da önemli katkıları var. Attığı gollerle son maçlarda performansı yukarı doğru gidiyor. İki forvetli oyunlar daha önce denedik, ileride de olabilir. Bu ay bir çok maçımız var. Bu maçlarda bu oyuncularımızı hepsini rotasyonlu olarak kullanacağız. Önemli olan oyuncularımızın bizimle birlikte formda olması" şeklinde konuştu.

"EREN ZOR BİR SÜREÇ YAŞADI"

Eren Elmalı'nın performansı ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Eren zor bir süreç yaşadı ve iyi döndü. Golüne biz de özellikle çok sevindik. Bugün takıma önemli katkı verdi. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Kazımcan da girdikten sonra önemli katkı var. Aramızdan ayrılan Berkan Kutlu'ya da bize verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Şampiyonluklara önemli katkılar verdi. Oyuncularımın hepsine teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.