Okan Buruk'tan Jakobs açıklaması

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Galibiyetin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"3 gün bile olmadan yeni maça çıktık. Maç planlamasıyla ilgili bu sene şikayetçiyiz. Oyuna iyi başladık, motivasyonumuz gayet iyiydi. İyi bir takıma karşı oynadık, onlar bize göre daha dinlenmiş olarak geldiler. Bence oyun içinde üstün taraf bizdik. Öne geçtiğimiz dakikalar oldu. Penaltılar için çok bir şey demeyeceğim, kararlarının ağır olduğunu düşünüyorum.



"FARKI YÜKSELTTİK"



En yakın takipçisi Samsunspor ile olan puan farkını açıklarının altını çizen Buruk, "İyi bir takımız, iyi bir karaktere sahibiz. Yine taraftarımızın desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Samsunspor 2. sıradaydı ve puan farkını 6'ya yükselttik.



SAKATLIK AÇIKLAMASI



"İlk yarı hem üçlü hem dörtlü zamanlar oldu. İkinci yarıda Jakobs'un tendonunda ağrısı oldu, çok ciddi bir sorun yok. Oyundan çıkarıp direkt olarak üçlüye döndük."