Okan Buruk'tan Jesus'a: Büyük saygısızlık

"KADROMUZU KORUMAK İSTİYORUZ"



Buruk, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarının psikolojik olarak kendilerini yükselttiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Oyuncularımıza astronomik teklifler gelebilir. Performansı çok yüksek bir takımız. Zaniolo'nun da talibi olabilir ama kulübümüzün amacı yarışmacı olmak. Hedefimiz kadromuzu koruyabilmek. Bu kadronun üzerinde çok fazla oynamadan küçük desteklerle yeni sezona başlamak istiyoruz. Bu oyuncuları gelip sizden alma şansları olan büyük kulüpler var. Bu olduğunda da her pozisyona çalışmamız var ve hazırlıklıyız. Hocanın isteği hiçbir oyuncuyu kaybetmemektir."



Futbolculara izin vereceklerini ve kısa zaman sonra yeni sezon çalışmalarına başlayacaklarının altını çizen Buruk, "Kazandığımız şampiyonluğu Türk teknik direktörlere hediye etmek istiyorum. 16. sene oldu Türk teknik adamlar bu kupayı kazanıyor. Bu büyük başarı ama maalesef görmezden geliyoruz. Aklımız hep yabancıda. Tabii ki ben buna karşı değilim yabancı teknik direktör de çok iyi hizmet edebilir ülkemizde ama Türk teknik adamların haklarını da vermemiz gerekiyor. Sezon başı tabii ki Galatasaray'ın hocası olurken herkesi aynı anda mutlu edemezsiniz ama ben buraya şampiyonluk yaşamış hoca olarak geldim. Bu takımı ayağa kaldırabilmek çok kolay değildi. Kadro olarak büyük değişim yaşandı, bu alanda da çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.



"KAYBETTİĞİNİZDE TEBRİK ETMESİNİ BİLECEKSİNİZ"



Okan Buruk, bir gazetecinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u kastederek, şampiyonluğun sahada kazanılmadığı yönündeki ifadeleri hatırlatması üzerine ise şu yanıtı verdi:



"Keşke burada olsalardı onlar size cevap verselerdi ama herhalde gelmediler. Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz. Türk kamuoyu önüne çıkmamak büyük saygısızlık. Fenerbahçe puan ortalaması olarak gerçekten başarılı sezon geçirdi, Beşiktaş aynı şekilde. Onları tebrik etmek istedim, hep söyledim. Deplasmanda 3-0 rahat oyunla yenmiştik, bugün aynı şekilde yendik. Hak edenin kazandığı bir sene oldu. Bir tebrik veya maç öncesi bir karşılama tabi beklemiyoruz."

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