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Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya: "The Real One"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'ya çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya: "The Real One"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden 'da teknik direktör 'tan olay yaratan bir hareket geldi.

Sarı - kırmızılıların deneyimli çalıştırıcısı, karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala yayıncı kuruluş kamerasının önüne dizüstü bilgisayarını koydu.

Buruk'un bıraktığı bilgisayarda 5 yıldızla donatılmış "The Real One" yazısı yer aldı. Tecrübeli hocanın bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya: "The Real One" - 1

Fenerbahçe Teknik Direktörü , Süper Lig'in 7. haftasında oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından dizüstü bilgisayarını yayıncı kuruluş kamerasının önüne yerleştirmişti.

"The Special One" lakaplı Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmada tartışmalı bir poziyon sonrası hakem kararını eleştirmek için bu hareketi gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

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