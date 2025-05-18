Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya: "The Real One"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'ya çok konuşulacak bir göndermede bulundu.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan olay yaratan bir hareket geldi.
Sarı - kırmızılıların deneyimli çalıştırıcısı, karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala yayıncı kuruluş kamerasının önüne dizüstü bilgisayarını koydu.
Buruk'un bıraktığı bilgisayarda 5 yıldızla donatılmış "The Real One" yazısı yer aldı. Tecrübeli hocanın bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 7. haftasında oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından dizüstü bilgisayarını yayıncı kuruluş kamerasının önüne yerleştirmişti.
"The Special One" lakaplı Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmada tartışmalı bir poziyon sonrası hakem kararını eleştirmek için bu hareketi gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
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