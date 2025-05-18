Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya: "The Real One"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan olay yaratan bir hareket geldi.



Sarı - kırmızılıların deneyimli çalıştırıcısı, karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala yayıncı kuruluş kamerasının önüne dizüstü bilgisayarını koydu.



Buruk'un bıraktığı bilgisayarda 5 yıldızla donatılmış "The Real One" yazısı yer aldı. Tecrübeli hocanın bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

