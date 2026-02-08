Okan Buruk'tan Juventus açıklaması: "Farklı oyunlar düşünebiliriz"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu değerlendirmede bulundu.



Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Rize deplasmanı çok zor. 1-0 öne geçtik, pozisyonlara da girdik devamında. Son pasları daha iyi atabilsek 2'yi de atabilirdik. Rize oyunda bizi zorladı, gol atmaya da çalıştı, pozisyonlar da buldular. 1-1 olmadan 2-0'ı bularak rahatladık. 3-0'da maç bitti. Belli yerlerde iyi savunmalar yaptık.



“ÇOK FAZLA MAÇ OYNAYACAĞIZ”

Gelen, sakatlıktan dönen oyuncular olacak. Bugün ilk defa, oyuncu sokarken zorlandım. Oynatmadıklarım da oldu. Çok fazla maç oynayacağız. Cuma, salı, cumartesi, çarşamba, cumartesi gibi görünen bir fikstür var.



“FARKLI OYUNLAR DÜŞÜNEBİLİRİZ”

Sane'yi Eyüpspor maçında göreceğiz, olur mu olmaz mı. Lemina'nın cezası bitecek. Farklı oyunlar düşünebiliriz. Maçın sertliği de önemli olacak. Rakibin ne oynadığı da önemli. Juventus'u durduracak ve kalitemizi ortaya koyacak diziliş deneme şansımız olacak. Maç maç gidiyoruz. Juventus maçından önce Eyüpspor maçı var. Bugün beklemiyorduk ama Rize 3'lü oynadı. Juventus da zaman zaman 3'lü zaman zaman 4'lü oynuyor."