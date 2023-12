Okan Buruk'tan Kopenhag Teknik Direktörü'ne yanıt: Bunları görünce 90'lı yıllara gidiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Galatasaray deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag'ın konuğu olacak. Yarın TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Parken Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



A Grubu'nda yer alan 3 takımın da şansının devam ettiğini belirten Okan Buruk, "Aslında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. 3 takım da bu maçın sonucunu bekliyor. 3 takımında Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansı var. Avrupa Ligi'nde devam etme şansı var veya elenme durumu var. Bizim tabii ki amacımız kazanmak. Kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek. O yüzden buraya kazanmak için geldik. Rakibimizin özellikle maç içerisinde koşu mesafelerine baktığımızda hem koşu mesafesi yüksek hem de mücadele seviyesi yüksek bir takım olduğunu biliyoruz. Rakibimiz oynadığı bütün maçlarda bu direnci her takıma gösterdiler. Yarın da aynı dirençli bir oyun bekliyoruz. Biz de direncimizi, isteğimizi ve kalitemizi ortaya koyup kazanmak istiyoruz. Bu stat bizim için önemli ve değerli. 2000 yılında burada UEFA Kupası'nı kazanmıştık. Ben de o takımın oyuncularından biriydim ve tekrar burada Galatasaray için bir tarih yazmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Maçın ne kadar zor olduğunu ve ne kadar zorlu geçeceğini de biliyoruz" şeklinde konuştu.



"AVRUPA'DA BİR KUPA KAZANMA HAYALİMİZ VAR"



Parken Stadyumu'nda daha önce oyuncu olarak UEFA Kupası'nı kaldırdığını ancak şu anda daha da heyecanlı olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Stada girdikten sonra direkt buraya geldik. Şu an daha çok heyecanlıyım. O bir final maçıydı. Futbolcu olarak bulunmak farklı ama teknik adam olarak takımın başında bu maça çıkmak, Şampiyonlar Ligi'nde yürümek başka. Takımla birlikte tekrardan Avrupa'da bir kupa kazanma hayalimiz var. Onu gerçekleştirmek için çok heyecanlıyım. Bu maç o anlamda benim için çok anlamlı" diye konuştu.



"KOPENHAG TAKIMINA KARŞI HERHANGİ BİR SAYGISIZLIĞIM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"



Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup'un basın toplantısında kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili düşünceleri sorulan Okan Buruk, "Bunları görünce 90'lı yıllara gidiyoruz. O yıllarda bunlar kullanılırdı. Takımı ve taraftarı motive etmek için. Ancak Kopenhag takımına karşı herhangi bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum. İlk maçtan sonra onların ne kadar iyi bir takım olduğunu ve grupta her takımı yenebileceklerini söyleyen benim. Bayern Münih'in gruptan çıkmayı garantileyen takım olarak bir seviye altta oynadığını söyleyebilirim. Yarın başka bir Bayern Münih bekliyorum. Çünkü son maçını 5-1 kaybetti. Bu maçta daha iyi oynamak zorunda. Daha iyi bir Bayern Münih bekliyorum ama genel olarak açıklamam Bayern'in oyunuyla ilgiliydi. Kopenhag ile ilgili bir açıklamam olmadığı için çok saygısızlık ettiğimi düşünmüyorum. Çok beğendiğim, mücadele gücü yüksek bir takım onu da her zaman söylüyorum" ifadelerini kullandı.



"SON 2 MAÇTA HAKEMLERİN KARARLARI HEP ALEYHİMİZE OLDU"



Maçın hakemi Daniele Orsato'nun önemli bir hakem olduğunu dile getiren Buruk, "Son 2 maçta hakemlerin kararları hep aleyhimize oldu. Bu maç içerisinde de maç sonunda da gördük. Ancak şu anda oynanmamış bir maç, yeni bir hakem ve Avrupa'nın en iyi hakemlerinden birisi. Hakem yüzde 100 güveniyoruz. Bu maçı kaldırabilecek ve iyi yönetecek bir hakem olduğunu düşünüyoruz. İki takım içinde adil bir yönetim olacağını umuyorum. Çok üst seviye bir hakem maçta olacak" dedi.



"O DÖNEM ÖZGÜVENİMİZİN EN YÜKSEĞE ÇIKTIĞI DÖNEMDİ"



Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazandıkları dönemde özgüvenli bir takıma sahip olduklarını dile getiren Okan Buruk, şöyle konuştu:



"O dönem özgüvenimizin en yükseğe çıktığı dönemdi. İyi takımdık, iyi oyunculardık ve iyi oynuyorduk. Bu da bizim sahaya rahat çıkmamızı sağlıyordu. Ben bunu oyuncularımda da görüyorum. Maç öncesinde gülmeleri, eğlenmeleri o özgüveni gösteriyor. Bende de sahada maç öncesinde o özgüven vardı."



"BAŞAKŞEHİR İLE BURAYA GELDİĞİMİZ GECE 2, 3 GİBİ HAVAİ FİŞEKLERLE OTEL CAMLARINI VURDULAR"



Başakşehir'in başındayken Kopenhag deplasmanına gittikleri zaman Danimarka ekibinin taraftarlarının gece kaldıkları otelin camlarına havai fişek attıklarını söyleyen Okan Buruk, "Ben uzun zamandır hiçbir ülkede görmedim. Sadece bunu Kopenhag'da yaşadım. Başakşehir ile buraya geldiğimiz gece 2, 3 gibi havai fişeklerle otel camlarını vurdular. Bu hiç görmediğimiz bir şeydi. Polis de yoktu, önlem de alınmadı. O yüzden aynı şeyi bekliyoruz ama bu sefer inşallah polisler önlem alır. Gelen her takıma bunu yapıyorlar, demek ki bu burada serbest" şeklinde konuştu.



"HERKES ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMAK, TAKIM İÇİN OYNAMAK ZORUNDA"



Yarın herkesin görev alacak her oyuncunun üstüne düşeni yapması gerektiğini belirten Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:



"Bu bir takım oyunu. Herkes üstüne düşeni yapmak, takım için oynamak zorunda. Zaten sonrasında hem takım hem de bireysel başarı geliyor. 11 kişinin de en iyisini yapması gerekiyor. 11'deki oyuncularımız var. Devamında oyuna giren oyuncular da en iyisini yapacak ki yarın ki maçı kazanacağız. Bu beklentim var. Antrenmanda gösterdiler. Yarınki maçta da bekliyoruz."