Okan Buruk'tan kupa rotasyonu: 6 değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yoğun maç temposunda kupada rotasyona gitti ve son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

ARDA ÜNYAY İLE GÖKDENİZ GÜRPÜZ, A TAKIMLA İLK KEZ 11'DE BAŞLADI



Galatasaray'da genç futbolcular Arda Ünyay ile Gökdeniz Gürpüz, A takımda ilk kez 11'de görev aldı. Ünyay, bu sezon Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere toplam 7 maçta sonradan oyuna girdi. Gürpüz de sarı-kırmızılılarla daha önce yine Türkiye Kupası'nda 2 kez oynamıştı.

AHMED KUTUCU BU SEZON İLK KEZ 11'DE



Sarı-kırmızılılarda Ahmed Kutucu, Başakşehir mücadelesiyle bu sezon ilk kez 11'de başladı. İlk maçında golünü de kaydetti.

Kutucu, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere 6 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

6 GENÇ FUTBOLCU KADRODA



Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehir ile oynadıkları müsabakada genç futbolcularını kadroya aldı. Buruk; Arda Ünyay ve Gökdeniz Gürpüz'e 11'de şans verirken, maç kadrosuna da Oğulcan, Dağhan, Ege ve Cihan'ı aldı.

Galatasaray'ın 11'i



Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Gökdeniz Gürpüz, Leroy Sane, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Dağhan Kahraman, Ege Araç ve Cihan Akgün bekledi.