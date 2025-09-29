Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi mesaj: Taraftarımızla birlikte başaracağız!

Galatasaray yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek.

Saat 22.00'de başlayacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tesislere yeni inşa edilen ve kapılarını bu basın toplantısıyla açan Turgay Vardar Salonu'nu anlatarak başlayan Buruk, "Toplantı salonumuz hayırlı olsun. Mükemmel bir salon oldu. Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Turgay Vardar Salonu olduğu için onu da rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

YAŞAMINI YİTİREN JOTA'YI ANDI

Trafik kazasında hayatını kaybeden Liverpool'un Portekizli futbolcusu Diogo Jota'yı anan Buruk, "Jota, üç ay önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Liverpool maçı öncesi özellikle anmamız gerek." dedi.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, Liverpool'un iyi bir takım olduğuna değinerek, "Çok iyi, formda, son maçını iyi oynamadan ve pozisyon vererek kaybetse de sezona çok iyi başlayan bir takımla oynayacağız." dedi.

Okan Buruk şöyle devam etti:

"Bu tür kendi sahamızda oynayacağımız maçlar, özellikle sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız, Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Kendi sahamızda özellikle bu tür maçları şiddetli baskıları yapmamız gereken, rakibimizi baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Bunu taraftarımızla yarın da başaracağımızı biliyoruz.

Bu tür çok maç oynadık. Liverpool, benim dönemimde oynadığımız en sert maçlardan biri olacak. Çok önemli ve başarılı bir takım, çok başarılı bir hoca var. Biz de kendi planlarımızla yarın sahada olup en iyisini yapmak istiyoruz."

"SORUMLU BENİM"

Okan Buruk, takımındaki bütün oyunculara güvendiğini belirterek gösterilen kötü performanslardan kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.

Yeni transferlerden Alman yıldız Leroy Sane'nin performansının sorulması üzerine 51 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Doğrudan bir oyuncunun performansını üzerinden bu maç öncesi konuşmak doğru değil. Bütün oyuncularımdan çok memnunum. Hepsi çok iyi niyetli bir şekilde takım için elinden geleni yapıyor. Ligde 7'de 7 ile giriyoruz. Tabii ki ligde iyi oynamadığımız maçlar oldu. Buna katılıyorum. Burada sadece birkaç oyuncu değil takım olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Burada da birinci sorumluluk tabii ki benim. Bu teknik direktörün sorumluluğu.

Oyuncularını iyi hazırlama, onları iyi motive etme, maç planını iyi yapma sorumluluğu teknik ekipte. Bütün oyuncularıma çok güveniyorum ve inanıyorum. Çok önemli oyunculara sahibiz. Her oyuncu yüzde 100'ünü yapmaya çalışıyor. Ancak performanslar maç maç değişiyor.

Liverpool, 2-1 kaybettiği son Crystal Palace maçının ilk yarısını 5-0 geride kapatması gerekiyordu ama gerçekte böyle bir takım değil.

Oyuncular kötü oynayabilir, kötü maçlar ve planlar olabilir, rakibin daha iyi olduğu yerler olabilir."

"NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERME GÜNÜ"

Okan Buruk, yarınki maçta birlik olarak neler yapabileceklerini gösterme şansı olduğunu kaydetti.

Müsabakaya ilk 11 başlayacaklar kadar sonradan girecek oyuncuların da çok önemli olduğuna değinen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok önemli oyunculara sahibiz. Yarın sadece başlayacak 11 değil, bence maçı bitirecek 11'imiz de çok önemli olacak. Bu yüksek tempolu maçlarda özellikle kulübeden gelecek oyuncularımızın da çok önemli olması lazım. Ben yarın için ilk 11 ve yedek kalacak değil, maça başlayacak ve bitirecek takım olarak bakıyorum. İnşallah oyuncularım da bu şekilde bakacaktır.

Tabii ki oynamayan oyuncu her zaman üzülüyor ve düşüyor ama yarınki böyle bir maç değil. Özellikle girecek oyuncuların dirençleri maçı çok yüksek tempoda götürmemiz için önemli bir etken olacak. Düşüncemiz sadece bu maçı kazanmak üzerine. Kendi sahamızda oyun gücümüzü, isteğimizi, takım olabilmemizi ve hep beraber neler yapabileceğimizi gösterme günü. Bence önümüzde böyle bir şans var.

Aslında kötü başladığımız bir Şampiyonlar Ligi serüvenini çok iyi bir şekilde devam ettirme ve bir önceki maçı da unutturma şansımız var."