Okan Buruk'tan maç öncesi 2000 yılı hatırlatması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Monaco maçı önce açıklamalarda bulundu.

"Kazanmaktan başka düşüncemiz yok" diyen Buruk, "Monaco'nun stadında kazandığımız kupa Türk halkının ve Galatasaray taraftarının hafızalarında. İnşallah 2000 yılında olduğu gibi yine mutlu bir akşam yaşarız." ifadelerini kullandı.

“NEREYE GİDECEĞİMİZİ BU MAÇ BELİRLEYECEK”

Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:



"Üst üste maçlar oynuyoruz, aynı oyuncularla oynuyoruz. Çok fazla seçeneğimiz de kalmadı. Bizim için zorlu bir fikstür ama her şey iyi gidiyor. Fenerbahçe'den 3, Trabzonspor'dan 2 puan öndeyiz.

Şampiyonlar Ligi'nde nereye gideceğimizi Monaco maçı belirleyecek. Çok önemli bir maça çıkacağız. Oyuncularıma çok güveniyorum."