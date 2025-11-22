Okan Buruk'tan maç sonu eleştiri: "Forma rengi ayırmasınlar"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Her galibiyet mutluluk ama oyuncu kaybetmeden yaşadığınızda daha mutlu oluyor. Oyun olarak şanssızdık. Devre arasına 3-0'la girebileceğimiz bir maçta geriye düştük. Devre arasında sakin kaldığımızda golün geleceğinin belli olduğunu söyledim. VAR'ın karışmadığı pozisyonlar vardı keşke forma rengi ayırmadan karışssalar.



SAKATLIKLARDA SON DURUM



Önemli olan saha içindeki birliktelik, oyuncularım bunu gösterdi. Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece bir sıkıntı yaşamayacağız. Bizim için şanssız bir dönem oluyor. Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'nun durumu kötü görünüyor. Lemine daha iyi durumda."