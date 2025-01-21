Okan Buruk'tan maç sonu Muslera açıklaması

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"İyi başladık. Golle başladık. İkinci golü bulduk. Maçın genelinde çok az kalemize top getirdik. Buna rağmen aslında pozisyona girdik. Verdiğimiz pozisyonlar, ilk yarıda yediğimiz gol, kalemize hiç getirmedik. Top çıktı mı çıkmadı mı derken duraksadık, gol olduk. Duran toptan ve yan ortadan gol yedik. Oradayız, çoğunluktayız. Daha iyi savunma yapabilirdik. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. 3-3, nasıl yenemezsinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için mücadele ettik. Gol atmaya, kazanmaya yaklaştık ama atamadık.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUM"

Bu oyunu, oyun anlayışını devam ettireceğiz. Dört günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularımın cesaretle, fedakarlıkla oynadığını görüyoruz. Onlarla gurur duyuyorum. Cumartesi taraftarımızla buluşacağız. Bu oyuncular çok büyük, çok büyük kalpleri var. Adanmışlıklarını destekleyeceğiz. Cumartesi günü maça bekliyoruz. Lig lideriyiz, Avrupa'da hedeflerimiz var.

"HEDEFİMİZ AJAX'I YENMEK"

Hedefimiz Ajax'ı deplasmanda yenmek. Oyuncularıma inanıyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz. Böyle şeyler olabiliyor. Üstünlük kurduk ama skora yansıtamadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. 3-3 sonrası ufak tefek sesler çıkıyor. Bunlar o andaki mutsuzluklar. Ufak tefek olabiliyor. Asıl büyük resme bakalım. Hafta sonu da onlarla birlikte burada buluşacağız, şampiyonluk yolunda önemli adım atacağız. Galatasaray çok büyük bir camia.

Hepimiz adanmış şekilde çaba sarf ediyoruz. Taraftarımız da bizi destekliyor. Merak etmesinler, onlarla birlikte büyük başarılar elde edeceğiz. Avrupa'da hedefler aynı şekilde devam ediyor. Beklenmedik kayıplar yaşanıyor, hedeflerimiz devam ediyor.

MUSLERA'YA ISLIKLI PROTESTOLARA YANIT

Muslera duygusal bir insan. Bu tür şeylerden etkileniyor. Çok büyük hizmet etti. Büyük başarılar yaşadı. Şu anda yenilmeden devam ediyorsak Muslera'nın da çok büyük rolü var. Saha içi, saha dışı. Her yerde var. Muslera'nın arkasındayız. Bizim için çok değerli. Kulübümüz, taraftarımız için çok değerli. Maç sonu tekrar çağırıp destek olmaya çalıştılar. Galatasaray için çok değerli bir ismi ufak tefek şeylerle harcamayalım. Muslera ile devam edeceğiz."