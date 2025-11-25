Okan Buruk'tan mağlubiyet yorumu: "Her şeyi hakeme bağlamamak gerekiyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Her şeyi hakeme bağlamamak gerekiyor. Kendi yanlışlarımıza da bakmalıyız. Eksiklerimiz vardı ama tam olarak buna da bağlamamak gerekiyor. Jakobs da sakatlandı., kulübeden oyuncu getiremedik. Savunma gücünü yüksek tuttular.



İspanya'da zaten hakemlerle ilgili problem var. Bugün verilmeyen ikinci sarı kart var. Bugün tavırları da gördük. Ancak dediğim gibi sadece bunlara bakmamak gerekiyor. Daha iyi üretmeliydik.



Yediğimiz golde adamdan çok alana yerleştik. Pasla iki-üç kişi kırıldı. Çok kolay bir gol yemiş olduk. Oyunun devamında Sara'yı çizgiye çekip Barış'ı merkeze çektik.



EREN ELMALI AÇIKLAMASI



Eren'in 4 sene 8 ay önce varsayılan bir durumdan dolayı bugün bir Avrupa maçında yer alamaması, bunun zamanlaması da üzüldüğüm yerlerden biri. Sol bek özellikle kritik bir yerdi.

Bugün Eren'in olduğu senaryoda maç daha başka olabilirdi. Saygı duyuyorum ama çok eskiden yapılan bir hatanın suçunun şimdi çekilmesinin zamanı kötü oldu. Bizim için büyük bir fatura oldu.