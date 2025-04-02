Okan Buruk'tan Mourinho'nun hareketine yanıt

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finalist oldu.

Maçın ardından Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Bence çok iyi başladık maça, ilk yarıdan 3-4 yapabilirdik. Rakibimizin ilk tehlikeli atağı gol oldu. Enteresan bir ofsayt çizgisi çekildi. Çekilen çizgi, bize de çok garip geldi. Kulübede de buna bakıyoruz. Rakip ofsayttaydı. Szymanski'nin pozisyonunda çizilen çizgiye inanmıyorum.



Maçın başından sonuna kadar pozisyona girdik, 2. yarı pozisyonlar da verdik. Bugün 6-7 gol atabilirdik, rakip de 2-2'yi bulabilecek bir şans yakaladı. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

MOURİNHO'NUN HAREKETİNE YANIT



Ben hakemleri tebrik ettim, o da tebrik etti. Ben giderken arkadan müdahalesi oldu, burnumu sıktı. Burnumda bir çizik oluştu. Hareketini abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maçtan önce de birbirimizin elini sıkmamız lazımdı. Bu konuyu abartmayacağım."