Okan Buruk'tan Muslera açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play off turundaki Young Boys maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Buruk, Muslera'nın sakatlığı için "Antrenmana çıktı. Takımla da deneyeceğiz. Oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hem benim hem de oyuncularımızın motivasyonu yüksek. İlk maçtaki hatalarımızın analizini yaptık. Bu maçta bahanemiz yok. Sakin olmamız gerekiyor. Takım savunmasını iyi yapmamız lazım. Taraftarımıza ve oyuncularımıza güveniyoruz.



Geçen sürede herkesin bizimle olduğunu net bir şekilde hissetmedik. Herkesin oyunculara, teknik heyete, yönetime herkesin şu anda dışarıda gösteremediğimizi görüyoruz... Çok büyük bir yüzde yanımızda oldu önemli olan da bu."