Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Derbide oynayacak mı?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünün sahibi Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcu kritik Beşiktaş derbisi öncesi dünkü antrenmana katılamazken, Galatasaray teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'in son durumuna ilişkin konuştu.

Bir dizinin galasına katılan Okan Buruk, çıkışta açıklamalarda bulundu. Buruk, "Bir Türk takımının Avrupa'da çok önemli bir Premier Lig takımını yenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Galatasaraylıları değil bütün ülkemizi sevindirdiğimiz için mutluyuz. Şampiyonlar Ligi çok zor bir organizasyon. Her takımın bir sonraki tura geçebilmek için her şeyi yapacak" dedi.



Osimhen'in derbiye yetişme ihtimali hakkındaki soruya cevap veren Buruk, "Osimhen'in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak. Uzun bir aradan sonra maç oynadı. Yorgunlukla beraber kramplar girdi." diye konuştu.

