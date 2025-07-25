Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: En kısa sürede bitiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor canlı yayınına konuk oldu. Buruk, yeni sezon hedefleri ve transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Buruk, "Geçen sezon 25 demişiz, bu sene de hedef 26. Heyecanlandım, motive oldum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam transfer çalışmalarında önceliğin artık kaleci mevkisinde olduğunu söyledi. Buruk, "Günay'dan çok memnunuz. Bir kaleci daha alıp ikisini yarıştırmamız, yoğun tempoda önemli." dedi.

"Oyuncularımızın yüzde 90'ı hazır döndü" diyen Buruk, "Leroy Sane antrenmanlara başladı. Yarın sabah antrenman yapacak, testler yapılacak. Yarın ki maçta kullanmaya çalışacağız.



OSİMHEN TRANSFERİNDE SON DURUM



Osimhen transferine ilişkin de konuşan Buruk, "İnşallah en kısa sürede bitiyor" dedi.