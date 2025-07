Okan Buruk'tan "Osimhen" ve "Çalhanoğlu" açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen senenin bittiğini, yeni sezonda da farklı bir hikaye olacağını belirten Buruk, "Hakan'ı her takım ister ama bütçemize baktığınızda Osimhen'in transferi bizim için önem kazanıyor" DEDİ.



Önemli oyuncuları kadrolarına kattıklarını söyleyen Buruk, "Geçen senenin bittiğini, yeni bir hikayenin bizi beklediğini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Bugüne üzgün başladık. Kulübümüzün yönetim kurulunda yer almış İsmail Sarıkaya, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Kendisi Galatasaray için çok önemliydi. Hep Galatasaray'a hizmet vermeye çalıştı” diye konuştu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖNEMLİ BİR BAŞARI İSTİYORUZ"



Şampiyonlar Ligi’nin çok önemli olduğuna değinen Okan Buruk, “Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı elde etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Galatasaray taraftarı da bunun için çok heyecanlı. Çalışmalarımız devam ediyor. Milli takıma giden oyuncular bugün katıldı. Roland Sallai, ailevi sebeplerden dolayı antrenmana katılmadı. Davinson Sanchez'e de biraz fazla izin verdik. O da çok yoğun bir tempodan çıktı. Morata'ya da izin verdik. Yoğun bir şekilde milli maç oynamıştı. O da ayın 15'inde aramıza katılacak. Sane de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmişti. Oradan dönüşü ve tatile başlaması biraz sürdü. O da 24'ünde bizle antrenmanlara başlayacak. Kamp programımız belli. Oyuncularımız, geçen seneye göre daha fazla tatil yaptı. Oyuncularımız, iyi dinlendi. Kendi tesisimizde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tesis şartlarımız çok iyi. Böyle bir yere dışarda antrenman yapmaya gitsek, çok büyük paralar öderdik. Avusturya'da hazırlık maçlarımız var. Cumartesi günü Ümraniyespor'la hazırlık maçı oynayacağız” ifadelerinde bulundu.



"ZANİOLO ÇOK DEĞERLİ VE ÖZEL BİR OYUNCU"



Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Fiorentina takımında kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo hakkında da yorumlarda bulunan Buruk, "Zaniolo, bizim oyuncumuz. Çok değerli ve özel bir oyuncu. İlk şampiyonluk yaşadığımız senenin devre arasında aramıza katılmıştı. İtalya Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri. Geçtiğimiz 2 sene kendi isteği ile buradan ayrıldı. Kiralanmalar ve satın alma opsiyonlarıyla buradan gitti. Kendisi bizim oyuncumuz ve döndüğünden beri çok iyi çalışıyor. Biz, onu tanıyoruz. O da bizi tanıyor. Transfer dönemi çok dinamik. Kimin nereye transfer olacağı belli olmuyor. Yabancı sayısını nasıl ayarlayacağımız da önemli. 2 tane 2002 yılı ve üstünde doğmuş oyuncuyu kadromuzda bulundurmamız lazım. Hazırlık maçlarında Zaniolo'yu kullanacağız. Zaniolo, çıkış yapmak isteyen bir oyuncu. Bütün oyuncularla ilgili kararlarımızı hazırlık maçlarından sonra vereceğiz” dedi.



"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ OLUŞTURABİLECEK OYUNCULARIMIZ VAR"



Takımdaki genç oyuncular için ise Buruk, “Çağrı Hakan Balta, Ada Yüzgeç ve Furkan Koçak, kadroda yer verdiğimiz genç oyunculardan biri. İleriye dönük milli takımlarda görev alan, Avrupa'da takip edilen, Galatasaray'ın geleceğini oluşturabilecek oyuncularımız var. Hazırlık maçlarında ve kamplarda bu oyuncularımızı göreceğiz” ifadelerinde bulundu.



"OSIMHEN BİZİMLE YOLA DEVAM ETMEK İSTİYOR"



Galatasaray'ın hedeflerinin çok büyük olduğuna vurgu yapan Buruk, “Bu sene de Sane gibi önemli bir oyuncu takıma transfer edildi. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük. Taraftarın beklentisinin karşılanması için çok büyük bir çaba sarf ediliyor. Osimhen de bu oyunculardan biri. Abdullah Kavukcu, bu transfer için İtalya'ya gitti. Osimhen, bizimle yola devam etmek istiyor. Bu durum da bizi sevindiriyor. Umarım kısa sürede bu transfer biter.

"ICARDI'NIN DÖNÜŞÜ ÇOK ÖNEMLİ"

Icardi de Türk futbolu için çok önemli bir marka değeri oldu. Bizim için de kendisi çok önemli. Kaptanlarımızdan da biri. Kötü bir sakatlık geçirdi. Eskiden bu çapraz bağ sakatlıklarından dönüşler daha kısa olabiliyordu. Oyuncunun tekrar sakatlanmaması önemli. Onu koruyarak gideceğiz. Kendisini fiziksel olarak çok güçlü bir hale getirmemiz lazım. Icardi'nin dönüşü ve bizimle birlikte olması çok önemli. Avrupa'da şu anda santrfor sıkıntısı var. Bizim de çok kaliteli üç santrforumuz var. Morata'ya da ilgiler var ama onun da bizimle devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

"HAKAN ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU, HER TEKNİK ADAM İSTER"



Transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu hakkında da yorumlarda bulunan Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:



“Hakan her teknik adamın isteyeceği bir oyuncu. Avrupa'nın da en değerli orta saha oyuncularından biri. Kendisi, son 3 senede 2 kere Şampiyonlar Ligi finali oynayan bir takımın oyuncusu. Hakan'ı 16 yaşından beri tanıyorum. Çok büyük bir oyuncu. Galatasaray'a olan sevgisi de bizi çok mutlu ediyor. Şu anda oynadığı bir takım var. Bu tarz takımların da transferde büyük bir beklentisi oluyor. Inter'in de beklentisi olacaktır. Acil takviye yapmamız gereken mevkilerimiz var. Günay gibi bir kaleciye sahibiz. Ona güveniyoruz. Yine de onunla yarışacak, yarıştığımız kulvarlarda bize katkı verecek bir kaleciye daha ihtiyacımız var. Bir kulübün oyuncusunu almak kolay olmuyor. Boşta olan oyuncuları almak daha kolay oluyor. Hakan'ı her takım ister ama bütçemize baktığınızda Osimhen'in transferi bizim için önem kazanıyor. Bazen bu tür önemli oyuncular için büyük fiyatlar çıkabiliyor. Diğer takımın beklentileri ne olacak bilemiyoruz. Bu konuda şu anda bir girişimimiz olmadı.”



"DEĞİŞİK DİZİLİŞLERE İHTİYACIMIZ OLACAK"



Rakibe göre sistem değişikliğine de gidebileceklerini ifade eden 51 yaşındaki teknik adam, “Geçen sezon, farklı sistemlerle oynadığımız maçlar oldu. Bunlardan en net olanı ise Tottenham maçıydı. O maça 3'lü sisteme geçtik, 3-4-1-2'yi çok iyi oynadık. O sistemle ve Icardi'nin olduğu oyunla devam edebilseydik, çok farklı şeyle konuşurduk. Ligin sonunu da çok güçlü bir şekilde bitirdik. Herkesin hoşuna giden, benim teknik adam olarak çok mutlu olduğum ve az gol yediğimiz maçlar oynadık. Ligi ve Avrupa'yı aynı anda götürmek kolay değil. Bu anlamda çok güçlü bir kadroya ve değişik dizilişlere ihtiyacımız olacak. Rakibe göre de bazen dizilişlerimizi değiştirmemiz gerekebilir. Özellikle hücum baskılarını ve adam adama baskıları iyi bir şekilde yapıyoruz. Son 3 senede bunu iyi bir şekilde yaptık. Bu sene de aynı şekilde devam edeceğimiz için, rakiplere göre dizilişlerimiz değişebiliyor. Fiziksel olarak Şampiyonlar Ligi'ne uygun oyuncuların kadromuzda olmasını isteyeceğiz. Orayı bilen oyuncuları istiyoruz. Çok önemli yıldızları takımımıza kazandırdık. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağımız için oyuncuları daha kolay transfer edebiliyoruz. Sane, Avrupa'da ses getirdi. Oyuncuların isteği burada oynamak” dedi.



"HEDEFİMİZ AVRUPA'DA TARAFTARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK"



Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi takımlara karşı oynayacaklarını ifade eden Okan Buruk, "Kendimizden aşağıda gördüğümüz, kafa olarak hazırlanmadığımız ve bazen de kadro olarak eksik yakalandığımız yerlerden dolayı Avrupa'dan elendik. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi takımlara karşı oynayacağız. İlk aşamada 8 maça çıkacağız. Hedefimiz Avrupa'da taraftarımızın yüzünü güldürmek. Bayern Münih'e karşı oynadığımız maçlarda kaybetsek de oyun olarak mutlu olduk. Oyun gücünü bu şekilde ortaya koyup çok fazla maç kazanacağız. 16 Eylül'de Şampiyonlar Ligi başlayacak. O zaman kadromuz daha da hazır olacak” diyerek sözlerini noktaladı.