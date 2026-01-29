Okan Buruk'tan play-off cevabı. "Kim gelirse gelsin cesur olmalıyız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi rakip gelirse gelsin cesur oynamaları gerektiğini söyledi.

Buruk, "Devler Ligi"nin 8. haftasında Etihad Stadı'nda İngiltere temsilcisi Manchester City'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“GÜZEL BİR MAÇ OLDU”

Ev sahibi ekibi galibiyeti ve lig etabını ilk 8 içinde bitirdiği için tebrik eden Buruk, müsabakayla ilgili, "İki devre arasındaki oyunumuzda büyük fark var. İlk yarı hem topu rakibe bıraktık hem de pozisyon verdik. İki tane gol yedik. İkinci yarı daha önde oynadık, baskılar yaptık, topa sahip olduk. İkinci yarı neredeyse yüzde 58-60'a yaklaşan topa sahip oranı, Manchester City deplasmanı için mutlu olduğumuz taraftı. Ancak daha çok pozisyon üretebilirsek... 2-0 sonrasında aldığımız riskler ve rakibimizin girdiği pozisyonlar oldu. Genel olarak baktığımızda güzel bir maç oldu. İki takımın da oynadığı, futbolun güzel olduğu, saha içerisinde futbolun dışında hiçbir şey düşünmediği güzel bir gece oldu." diye konuştu.

“KİM GELİRSE GELSİN CESUR OLMALIYIZ”

Play-off turunda İtalya'nın Juventus veya İspanya'nın Atletico Madrid takımlarından biriyle karşılaşacaklarını dile getiren Buruk, "Bu maça çıkmadan önce ligi nerede bitireceğimizi bilmiyorduk. Hangi rakibin geleceğini bilmiyorsunuz. Yeni format takımlar için şans işi. Juventus da Atletico Madrid de çok iyi takımlar. Atletico Madrid ile yakın zamanda oynadık. Onları biraz daha fazla tanıyoruz. Kim olursa olsun biraz daha cesaretli oynamamız lazım. Galatasaray her zaman cesur oynar. Bugün ikinci yarıdaki oyunu kendi sahamızdaki ilk maçta ortaya koymamız gerek. Kimle oynarsak oynayalım en iyisini yapacağız. Transfer döneminde takviyelerimiz olacak. Bunların da sonraki turda oynaması bizim için büyük bir şans olacak." ifadelerini kullandı.