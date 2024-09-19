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Okan Buruk'tan radikal derbi kararı: Sara'ya kritik görev

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinde Dries Mertens'i yedeğe çekerek, 10 numara pozisyonunda Gabriel Sara'ya görev vereceği öne sürüldü.

Okan Buruk'tan radikal derbi kararı: Sara'ya kritik görev

, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 'ye konuk olacak.

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un dev maçta kadroda radikal değişiklikler yapmayı planladığı kaydedildi.

SARA'YA KRİTİK GÖREV

Deneyimli çalıştırıcının Kadıköy'de Mertens'i kulübeye çekerek, 10 numara pozisyonunda Gabriel Sara'ya görev vereceği öne sürüldü. 

Sara'nın ön tarafa kaybasıyla orta sahada Torreira'nın partneri olarak Berkan'ı düşünen Buruk'un diğer bir opsiyonu ise Kerem Demirbay olacak.

YENİ TRANSFERLER SAHADA 

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferleri Osimhen, Sallai ve Jakobs'un da derbide ilk 11'deki yerlerini alacağı aktarıldı.

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