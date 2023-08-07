Okan Buruk'tan Rashica transferiyle ilgili açıklama

MERTENS: ZOR BİR OYUN OLACAK AMA BİZ KENDİMİZE GÜVENİYORUZ



Olimpija Ljubljana ile oynayacakları mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Dries Mertens, "Sadece söylemek istediğim, biz buradayız ve odaklandık. Zor bir maç olacak. İyi bir takımları var. Nasıl oynadıklarını gördük. Zor bir oyun olacak ama biz kendimize güveniyoruz. Her şey başlıyor. Mücadele başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bize kalmış bir şey artık" şeklinde konuştu.



“ORADAN GOL ATABİLECEĞİMİZİ GÖRDÜK”



Mertens, Zalgiris maçında attığı gol ile ilgili, "Bununla ilgili antrenmanlarımı dört yaşımdan beri yapıyorum. Bu durum üzerine hocamızla da çalışmıştık. İleride oyuncularını bıraktıkları için orada boşluk bırakıyorlardı. Oradan gol atabileceğimizi gördük. Üzerine çalıştık, ben ödülü düşünmüyorum. Yarınki maç benim için önemli olan çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum. Napoli ile oynadım, şimdi Galatasaray ile oynamak istiyorum. Stadımızda nasıl bir atmosfer olur hayal bile edemiyorum" dedi.



“SANIRIM BU SEZON SON SEZONUM OLACAK”



Haftada 2 maç oynamaya alışkın olduğunu belirten Mertens, "36 yaşındayım, 37 olacağım bu sene, 25 hissediyorum ama kafa olarak. Sanırım bu sezon son sezonum olacak. Bilmiyorum, farklı şeyleri de denemek istiyorum. Ama hala her gün keyif alıyorum. Haftada iki gün oynamaya da alışkınım. Haftada tek gün oynamak garip gelmişti. Ben buna alışık değildim. Napoli'de hep sezonda haftada 2 maçımız oluyordu. Tekrardan buna girmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

GALATASARAY-OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI SAAT KAÇTA?



Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü oynanacak.



TSİ 22.00'de başlayacak mücadele, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.



Karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, 8 Ağustos Salı günü Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İsveçli Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mehmet Culum ile Niklas Nyberg üstlenecek.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.



RÖVANŞ MÜSABAKASI NE ZAMAN?



Mücadelenin rövanşı ise 16 Ağustos Çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil.