Okan Buruk'tan Rashica transferiyle ilgili açıklama

Rams Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Okan Buruk, bekledikleri gibi bir mücadele olduğunu söyledi.



Rakibin savunmada bekleyeceğini düşündüklerini ve tahminlerinin daha üzerinde bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Buruk, "10 kişi defansta kaldılar. Bunu açmakta zorlandık. İlk yarıda kalemize bir kez geçiş şansı verdik. İkinci yarıda da bir şans daha yakaladılar. Yunus'un oyuna girmesiyle kenarları daha iyi kullandık. Rakibin son 5-10 dakikada biraz öne çıktığını gördük ama onlar için yetmedi. Kazandığımız için mutluyuz. Rakibimize de bundan sonrası için başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"HÜCUMDA GÜÇLÜ OYUNCULARIMIZ VAR"



Torreira'nın yokluğunun orta sahada hissedildiğini söyleyen Buruk, Berkan Kutlu'nun oynadığı maçlarda da dinamik bir görüntü ortaya çıktığını sözlerine ekledi.



Orta sahaya takviye yapılacağını da sözlerine ekleyen Okan Buruk şöyle devam etti:



Transfer anlamında düşüncelerimiz var, karar vereceğiz. Ama savunma anlamında bugün verdiğimiz pozisyonlara bakarsak, Torreira'nın geçen sene topladığı topların önemi belli oldu. Rashica sevdiğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu. Şartlar oluşursa kadromuzda olmasını düşünüyoruz. Ama net bir durum yok. Hücumda güçlü oyuncularımız var. Takım savunmasını önden başlatan bir takımız ve bu şekilde devam edeceğiz. Orta sahadaki oyuncularımız değişebilir ama elimizde hangi oyuncular olursa, oyunumuz aynı olacak."



Zalgiris'in Oyewusi ile bulduğu pozisyonlar hakkında da konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şunları söyledi:



"İlk maçta da benzer pozisyonlar vermiştik. Rakibimizin hücumda bir seçeneği vardı, öndeki oyuncunun savunma arkasına yapacağı koşulardı. Bunu da ilk ve ikinci maçta iyi yaptılar. Rakibimizde kaliteli vuruşa sahip bir oyuncu olsaydı, bizim için tehlikeli olabilirdi. Sonunu getiremeyen bir oyuncu olması bizim adımıza avantaj oldu. Savunma merkezimizin fiziksel yapılarına bakınca Nelsson ve Abdülkerim'in biraz geç forma girdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz sezon da böyle olmuştu. Zaman geçtikçe daha iyi olacak. Takım savunmasında orta saha oyuncularımızın da kolay eksildiğini gördük. Bir sonraki turda daha farklı bir takım karşımızda olacak. Bugün bir takım oynadı, diğer takım bekledi. Bir sonraki turda iki takımın da oynayacağı bir tur olacak."



Buruk, son olarak takımın fiziksel anlamda daha güçlü hale geleceğini sözlerine ekledi.