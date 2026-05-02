Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri. "Herkes bizi ilan etmişti"

Galatasaray , Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor 'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.



Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



""Geçen hafta herkes bizi şampiyon ilan etmişti ama maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor.

Maçın başlangıcı çok iyiydi, golle başladık. Oyunumuzun çok altında kaldık, çok hata yaptık. Bölgesel olarak söylemeyeceğim ama takım olarak çok hata yaptık.

Bu maçı ve şampiyonluğu alıp dönmek istiyorduk ama başaramadık. 4 puan öndeyiz. Antalyaspor maçını kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Şampiyon olmadık. Daha iyi hazırlanıp oyunumuzla ve kalitemizle şampiyonluğu belli etmemiz gerekiyor."