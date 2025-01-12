Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: Hiçbir zaman havaya girmeyeceğiz

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar puanını 50'ye çıkardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hava şartları iki takımı da zorladı. Maça tam olarak giremedik. Soğuk, yağmurlu ve rüzgarlı hava oyunun gidişatını etkiledi. Topa sahip olmayı seven iki takım çok fazla uzun top oynadı. 1-1 sonrası hücumda hamleler yaparak 2. golü bulduk. Maçın sonuna kadar istediğimiz gibi gitti. Bireysel yeteneklerimizi sergileseydik daha fazla pozisyon bulabilirdik.

Barış yıldızlaştı. Yunus birçok şans yakaladı daha iyi bitirebilirdi. Bir sonraki maça kaldı diyelim Yunus'un bitiriciliğini.



Bütün maçları kazanma hedefindeyiz. Sezon sonuna kadar aynı şeyi isteyeceğiz. Her maç final bizim için. Avrupa'da çok değerli çok önemli. Transferlerle bu yarışı götürmek istiyoruz. Şuan hiçbir bitmedi. Kendi kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Hiçbir zaman havaya girmeyeceğiz, daha oynanacak 18 tane maç var."