Okan Buruk'tan şampiyonluk ve Osimhen açıklaması. "Oyuncular verdikleri sözü yerine getirecekler"

Galatasaray Başkanı Okan Buruk şampiyonluk yarışı ve takımdaki sakatlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.



Buruk eleştirilere, “Bizim işimiz sosyal medyadaki eleştirileri dinlemek değil. Oraları göreceğiz, kabul edeceğiz. Eleştiriler olacak, saygı duyuyorum. Oyuncuları kırmadıkça, kimseyi ezmedikçe bu eleştiriler olacak. Bu sene övgü de çok fazla aldık. Övgü alıyorsanız eleştiriyi de almak zorundasınız.” diyerek yanıt verdi.



Osimhen'in sakatlığı hakkında da konuşan Buruk, “Şanssızlıklar var. Osimhen sezon başından bu yana 3. kez sakatlandı. Osimhen'in olmadığı 3. bölüm. Bu son bölümde bu hep dile getiriliyor ama bazı oyuncular, bazı takımlar için çok önemlidir. Real Madrid için Mbappe, Bayern Münih için Kane neyse, Galatasaray için de Osimen o. Osimhen fiziksel olarak çok iyi. Antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştı. Hafta sonu kadroya alıp almayacağımıza bugün ve yarın bakıp karar vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULAR SÖZ VERDİ”

Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraları oynamak istiyorsanız çok güçlü profillerle oynamalısınız. Sakatlıklar, mental yorgunluklar olabilir. Biz açız, istekliyiz. Her şeyden çok şampiyonluğu istiyoruz. Oyuncular, benden de çok istiyor şampiyonluğu. İki kupayı kazanmaya odaklanacağız. Oyuncular imzayı atarken şampiyonluk sözü verdiler, o sözü de yerine getirecek."