Okan Buruk'tan şampiyonluk vurgusu: Bu sene 3 seneye 4!

Süper Lig'deki derbide Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray 2-0 galip geldi. 8 puanlık farkı koruyan sarı kırmızılılar kalan 3 maçtan 1 puan alması halinde şampiyon olacak.

Mücadele sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iki kupayı almak istediklerini söyledi. Buruk üst üste üçüncü ve seneye ise dördüncü şampiyonluğu da yaşamak istediğini açıkladı.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Rakimizi ilk yarı disiplinli oynadı. İlk yarının son 10 dakikasını çok kötü oynadık. Zaman zaman çok uzun top oynadık. Daha çok topu bize bıraktılar. Biraz daha rakibimizin hızını kırabilecek yerleşimler yapabilirdik. Yüksek uzun toplarda dönüşler oldu. Rakibimizin 5'li savunması ve yaptığı baskılar vardı, daha çok üretebilirdik.

İkinci yarı toparladık duran topları iyi kullandık. Duran toplarda iyi yerlere gittik. İkinci yarı az pozisyon şansı verdik ama onlarda savunma anlamında iyi işler çıkardı. Trabzon deplasmanında kazanmak muhteşem. Önümüzdeki hafta 1 puan bizi şampiyon yapacak, kendi seyircimiz önünde kutlamak istiyoruz.

"FENERBAHÇE MAÇIYLA BUNU KIRDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"



Ocak ve şubat maç trafiği çokken sıkıntılı dönemler yaşadık ama hep önde götürdük. 6 puan öndeyken bile bazen umutsuzluk vardı ama kupadaki Fenerbahçe maçıyla bunu kırdığımızı düşünüyorum.

Mayıs motivasyonunu yakaladık. Şampiyonluk için kısa bir süre kaldı bu sene iki kupayı da kazanmak istiyoruz. Futbolcu olarak önemli başarılar yaşadım, inşallah bu sene üst üste 3, seneye 4. şampiyonluk olsun diyelim"