Okan Buruk'tan Sergio Oliveira kararı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son dönemlerde ilk 11'de forma şansı bulamayan Sergio Oliveira için kararını verdi.
Fanatik'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un Portekizli orta sahayı kadroda düşünmediği kaydedildi.
Galatasaray, devre arasında teklifler gelmesi durumunda Oliveira'nın gitmesine izin verecek.
Sergio bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 resmi maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı
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