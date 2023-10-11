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Okan Buruk'tan Sergio Oliveira kararı

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Sergio Oliveira'yı kadroda düşünmüyor. Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında yeni teklifler gelmesi durumunda Portekizli orta sahanın ayrılığına izin vereceği kaydedildi.

Okan Buruk'tan Sergio Oliveira kararı

Galatasaray'da teknik direktör , son dönemlerde ilk 11'de forma şansı bulamayan Sergio Oliveira için kararını verdi. 

Fanatik'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un Portekizli orta sahayı kadroda düşünmediği kaydedildi.

Galatasaray, devre arasında teklifler gelmesi durumunda Oliveira'nın gitmesine izin verecek.

Sergio bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 resmi maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı

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