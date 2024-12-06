Okan Buruk'tan Sivasspor maçı öncesi zemin açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçı hazırlıkları öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Buraya futbol konuşalım diye geldim. Bizim işimiz futbolu konuşmak ve sahada sergileyeceğimiz oyun. Gerekli konuşmaları başkanımız, yöneticilerimiz en doğru şekilde yapıyor. Sadece maçlara, idmanlara odaklanmamız gerekiyor. Konuşma nedenlerimden biri bu.

Ay olarak soğuk bir dönemdeyiz. Deplasmanlara baktığımızda, hem Sivas hem Malmö hem de Kayseri var. Bodrum'da bile rüzgardan üşüdük, Bodrum bile çok soğuktu. Sivas deplasmanı, ligdeki her takım için zor deplasmanlardan biri. Bu aylarda biraz daha zorlaşıyor ama pazar günü Sivas için iyi bir hava durumunda oynayacağız. Zeminle alakalı ve statla ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz.

"SİZ ATAMAZSANIZ RAKİP ATAR"

Sivas deplasmanında kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Sivasspor, son 2 sezonda bazen 4'lü bazen 5'li oynuyor. Direkt oyun oynuyor. Bize karşı birçok takım uzun top ve ikinci top oynuyor. Eyüpspor maçı ve daha öncesi de daha farklı değildi. Ligde en çok topa sahip olan takımlardan biriyiz. Bunda rakiplerin topu bize vermesi, geçen hafta yüzde 65 gibi, Galatasaray topla oynayan, üreten, hücum yapan takım olacak. İyi yaptığımız şeylerden biri çok gol pozisyonuna girmemiz ve çok gol atmamız. Dominant oynayan ve seyir zevki yüksek bir takımız. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri bu. Berabere de kalabiliriz. Geçen hafta berabere kaldık ama 4.70'e yakın gol beklentisi üreten, 10 tane büyük şans kaçıran bir takım var. Bu tür sonuçlar olabilir, siz atamazsınız rakip atar. Bu olacak, dünyada yaşayan bir biz değiliz. Şu anda çok moralliyiz. Moralli olmamızın nedenlerinden biri iyi oynamamız, kendimize inanmamız, oynadığımız oyunla taraftarımızı mutlu ettiğimiz için içimiz rahat.

"KRİTİK BÖLGELERDE EKSİKLERİMİZ VAR"



Eksiklerimiz var. Kritik bölgelerde eksiklerimiz var, Kaan Ayhan, Jakobs, Icardi gibi. 2 forvetli oyunu tam oturttuktan sonra Icardi sezonu kapattı. Bu sakatlıklar da bizi arayışlara itiyor. İyi oyunu devam ettiriyoruz, goller atıyoruz. Savunma anlamında daha iyi şeyler yapabiliriz. Rakip bize hiç gol atamayacakmış gibi davrandığımız yerler oluyor. 2-1 öndeyken çok rahattık, 3. gol için rakip kaleye rahat gittik. Atamayınca kalemizde golü gördük. Golü yeme nedenlerimizden biri savunmada olup savunma görevlerimizi yapmamamızdı.

"DAHA İYİ SAVUNMA YAPMALIYIZ"

Verdiğiniz pozisyon ve yediğiniz gol daha önemli. Geçen hafta 5 şut geldi kalemize, 2'si gol olmuş. Rakiplerin iyi bitirmesi de işinizi zorlaştırıyor. Rakibinize daha çok pozisyon verebilirsiniz ama rakibiniz atamaz. Bu sezon az pozisyon verip çok gol yedik. Deplasmandaki RFS maçı, içerideki Elfsborg ve Tottenham maçları. 3 isabetli şuttan 2'si gol oluyor. Şans veya şanssızlık vardır. Çok pozisyon verirsiniz rakibiniz atamaz, az verirsiniz atar. Pozisyon sayısından çok oyun önemli. Daha iyi savunma yapmalıyız. Biz hücum takımıyız, hücumda iyi işler yapıyoruz ama savunmada daha iyi işler yapmalıyız.

HAKEM YORUMU

Maçımızın hakemi Turgut Doman. İnşallah onun için de güzel maç olur. İki takımın da hakkına geçmeyeceği bir maç olur. Hakemler için de şanssız maç olabilir, onun için de güzel bir maç olsun. Kafamızda hiçbir şey düşünmeden gidiyoruz. Saha içindeki oyuna odaklanacağız. En doğrusu da bu olacak.



ABDÜLKERİM BARDAKCI VE KAAN AYHAN'IN SAKATLIKLARI

Sakatlıktan geri dönüşlerle ilgili Abdülkerim yakın... Onla ilgili bugün çıkmayacak. Yarın durumuna bakacağız. Bu maç için zor. Diğer oyuncularımızdan Jakobs'un dönüşü Malmö veya diğer maç. Onu da en sağlam şekilde kullanmak istiyoruz. Kaan Ayhan'ın 2-3 hafta arası bir süreci var. Düşüncelerimiz bu şekilde şu an. Elimizde çok önemli oyuncular var, hepsine güveniyoruz. Yusuf Demir'in de sakatlığı var. Son iki maçta kadroda yer almadı. En yakın zamanda antrenmanlara çıkacaktır. İyi çalışıyordu, oynayabileceği dönemde sakatlık yaşadı. Bir an önce dönmesini istediğimiz oyunculardan biri.

"OSIMHEN TAKIM İÇİN ÇABA SARF EDİYOR"

Osimhen çok çalışıyor, skor yapıyor, asist yapıyor. Çok formda, çok iyi gidiyor. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da önemli skor katkısı yapıyor. Birinci özelliği takım için oynaması, gol ve asistten çok. Takım için çaba sarf ediyor. Kendi atabileceği golü arkadaşına attırmaya çalışması çok önemli, değerli. Bu kafa yapısını takım olarak ortaya koyduğumuz zaman Galatasaray'ın önünde kimse duramaz."