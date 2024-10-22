Okan Buruk'tan sol bek yanıtı: Bugün karar vereceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile oynayacakları mücadele öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Buruk'un açıklamalarınden öne çıkanlar:

"HEDEFİMİZ İLK 8"

"Avrupa'daki hedefimiz için önemli bir maç. İlk maçı kendi sahamızda kazandık. İkinci maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Yarın kazanarak o sonucu telafi etmemiz gerekiyor. Hedefimiz Avrupa'da ilk 8'e girmek. Bunun için motivasyonumuz yüksek, moralimiz yerinde.

"BUGÜN KARAR VERECEĞİZ"



Sol bek tercihine bugün karar vereceğiz. Yarın maçta görürsünüz. Kadro seçimlerimizi antrenmanda deneyeceğiz, yarın maçtan önce dizilişi göreceksiniz. Oyuncu tercihleriyle ilgili hiçbir şey söylemedik bu zamana kadar.

"GALATASARAY RUHUNU SAHAYA YANSITACAĞIZ"

Ben ve oyuncularım maç için hazırız ve motiveyiz. Ligdeki performansımız ve takım içindeki hava bizi daha da güçlendiriyor. Elfsborg, geçiş hücumunu etkili yapan bir takım onların da planları olacak. En büyük avantajımız kendi stadımızda oynuyor olmamız. Oyuncularıma, takımıma ve taraftarlarıma güveniyorum. Galatasaray’ın Avrupa’daki ruhunu sahaya yansıtacağız.

Geçmişe değil geleceğe bakacağız. Yarın Elfsborg'u yenmeye çalışacağız. Rakipler değişiyor, kadrolar değişiyor. Bizim bir oyunumuz var, bu oyun dışında bir şey oynamıyoruz. Bu oyunu da yarın en etkili şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız.

Aslında yedek, ilk 11 oyuncusu gibi şey futbolda yok. En iyi olan, Galatasaray'ı galibiyete taşıyacaklar sahada olacak. Bazen kulübede de çok önemli isimler oluyor ancak oyuna alamıyoruz.

OSIMHEN YANITI

Şimdi tabii ki biz hem oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiriyoruz hep kadromuza katacağımız oyuncularla görüntülü bir görüşme yapıyoruz. Alıp vereceğimiz enerji çok önemli. Onunla ilgili aldığımız bilgiler, düşündüklerimi bire bir şu anda yaşıyor. Osimhen, Galatasartay'ı çok seviyor burada çok mutlu. Soyunma odası için de iyi bir figür. Yani 25 yaşında olmasına rağmen çok daha oturaklı birisi."

Günay Güvenç'in açıklamaları ise şu şekilde:

"Misyonlarım var takımda oynasam da oynamasam da. Burada özellikle hocamızın her şeye yetişemeyeceğini biliyoruz. Oyuncuların da burada misyonu başlıyor. Ben burada kendimi çok önemli figür olarak görüyorum. Özellikle yeni gelen oyunculara kulübün tarihini anlatmak belki de benim görevlerimden biri. Hoca bana şans verirse sahada da elimden geleni yapıyorum. Benim burada misyonum sadece oynayıp para kazanmak değil. Genç kalecilerimize, genç futbolcularımıza ve takım arkadaşlığına yardımcı olmak gibi bir misyonum var. Kendi tecrübelerimi de takıma yansıtmak istiyorum.

"BAZEN EVDE EŞİMLE TARTIŞIYORUM"

Geçmiş yıllarda oynayan bir kaleci olduğum için zorlanıyorum bazen. Evde bile eşimle tartışmalar yaşıyoruz bu konuda. Kendimi hep hazır tutuyorum. Oynamayı çok özlüyorum takıma katkı vermek istiyorum. Ama tabii ki önümdeki ismin değerini herkes biliyor. Benim buradaki görevim de Muslera'ya baskı yaratmak onun performansını artırmak. Hocam ne zaman görev verirse ben hazırım.

OSIMHEN'LE YAŞADIĞI GOL SEVİNCİ

Osimhen, yedek kulübesinde bana çok sorular sordu. En son sorusu Atatürk'le ilgiliydi. Kendisi çok açık ülkemiz adına çok şeyler öğrenmek istiyor. İstiklal Marşı'nı sordu. Avrupa'da böyle bir şey yok. Gerçekten çok açık biri. Buraya sadece zaman geçirmek için değil benimsemiş bir şekilde geldi. Maça girdi sonra gol attı ilk başta bize doğru koşarken ben hocama sarılacak zannettim. Baktım hocaya bir çak yaptı bana doğru gelerek sarıldı. Spontane gelişen bir şey oldu. Galiba yedek kulübesinde benden güzel bir enerji aldı. Ama dediğim gibi golün kendisi ve sonrası gerçekten güzel bir resim oldu totalde."