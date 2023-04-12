Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması: Galatasaray'da kalacak mı?

Okan Buruk, Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



Buruk, "Aramızda kontrat diye bir şey yok. Göreve gelirken de bir şey konuşmadık. Gönülden bir bağımız var. Sadece benim açımdan değil, kulübümüz açısından da bu böyle. Kontrat ne benim için ne de kulüp için önemli. Tek hedefimiz Galatasaray’ı başarılı yapmak. Maddi veya manevi bir beklentimiz yok. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Beni buraya layık görmeleri benim için en büyük kontrat." dedi.



"ICARDI VE MUSLERA'NIN KALMASINI İSTİYORUZ"



Futbolcuları Muslera ve Icardi hakkında da konuşan Buruk, "Icardi’nin kalmasını istiyoruz. Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil Türkiye’nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor. " dedi.



Buruk sözlerini şöyle sürdürdü: "Muslera’nın önümüzdeki sezon da sözleşmesi var. Kaptan, karakter olarak bizim için çok değerli. Sadece saha içindeki aksiyonlarının dışında saha dışında da çok büyük değer katıyor. Okan, oynadığı zaman en iyisini yaptı. Onunla ilgili de sezon sonunda oturup konuşacağız. Kalecilerimizden Batuhan, Fatih Karagümrük’te oynuyor. Gençlerden Jankatvar. Ondan da çok büyük beklentimiz var. Kaleci anlamında sıkıntımız yok ve içimiz rahat. Beşiktaş iki sezon önce Ersin Destanoğlu ile şampiyon oldu. Bazen kalecilere güvenmek, değer vermek ve oynatmak önemli. Jankat’ı belki 1 sezon kiralık oynatabiliriz. Daha güçlü bir şekilde gelebilir. Jankat, Avrupa çapında takip edilen bir oyuncu."

Süper Lig ve 1. Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu Haberi Görüntüle