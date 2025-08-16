Okan Buruk'tan takıma eleştiri: Bu oyunun üstüne çıkmamız lazım

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından mücadele hakkında konuştu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"İyi başlamadık. Form durumu iyi bir Galatasaray gibi oynadığımızı düşünmüyorum. İkinci yarıda hareketlendik. İlk yarı yavaş oyun ve yön değiştirmeleri kötü yapmamız, kaleden uzak oynadık. Barış'ın gezdiği yerlerde ceza sahasında az oyuncuyla kaldık. Giren oyuncularımızla ofansif olarak daha güçlü olduk. Kendi oyumuzu geliştirmemiz gerekiyor.

İkinci golü geç bulduk. Karagümrük takımını tebrik etmek gerekiyor. İyi bir oyun ortaya koydular. Bizim oyun olarak üzerine çıkmamız gerekiyor. 'Mutlu musunuz' deseniz 3-0 ve Icardi'den dolayı mutluyum ama oyunun üstüne çıkmamız lazım.

"OSİMHEN, ICARDİ VE SANE BİRLİKTE OYNAYABİLİR"



Osimhen, Icardi ve Sane birlikte oynayabilir. Ofansif anlamda daha kalabalık olacağımız maçlar olacak. Icardi'nin istek ve bu tutkusu çok değerli. Icardi ve Osimhen oyuna girdikten sonra oyumuz daha yukarı gitti."