Okan Buruk'tan taraftara hatırlatma. “Bize yapılanları unutmamalıyız”

Süper Lig'in 27. hafta ertelenen maçta Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu değerlendirmede bulundu.

“BİZE YAPILANLARI UNUTMAMALIYIZ”



Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Göztepe takımını iyi analiz ettiğimizi, birincisi sahaya yerleşimimiz vardı. Geçen sene adam adama baskıları etkiliydi. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında alanda beklediler. Bunu yapmadıkları için sahaya doğru yerleştik. İlk yarı geçişleri güzel yaptık. Rakibi de üstümüze çekip bloklar arası paslarla kırdık. İlk yarıda 4 gol rahat rahat atabilirdik. Pozisyon da vermedik.

Kocaeli Stadı'nda bize yapılanları, Kocaelispor Başkanı'nın yaptıklarını, kulübümüz hakkındaki açıklamalarını unutmamalıyız. En doğru şekilde maça hazırlanacağız. Taraftarımız da unutmadan yanımızda olacak. İnşallah çok önemli bir galibiyet alacağız."