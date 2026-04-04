Okan Buruk'tan taraftarlara mesaj. "Yine şampiyon olacağız"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk için oyuncularıyla birlikte ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"İKİNCİ YARI DAHA İYİYDİK"

Buruk, maçın ardından düzenlen basın toplantısında, galibiyetten dolayı Trabzonspor'u tebrik ederek, "Onlar da şampiyonluk yarışında önlerindeki bir takıma karşı motive ve istekliydiler. Maçın başından sonuna kadar o konsantrasyonu gösterdiler. Maçı ilk yarı ve ikinci yarı olarak ikiye ayırabiliriz. İlk yarı iyi olmadığımız, ikinci yarı ise daha iyi olduğumuz bölümdü." diye konuştu.

"AVANTAJIMIZ DEVAM EDİYOR"

"İkinci yarıda hem topla oynamada hem de rakip kalede oluşturduğumuz tehlikelerde etkiliydik, oyunu rakip sahada oynadık." diyen Buruk, şöyle devam etti:

"Ancak 1-1'den sonra oyun bizim kontrolümüzde giderken bir duran toptan yediğimiz golün ardından rakibimiz iyi savunma yaptı. Maçın belli bölümleri zaten oynanmadı. Hakem de uzatmalardaki bu dakikaları çok fazla oynatmadan maçı bitirdi. Buna rağmen rakibimizin isteği ve konsantrasyonu maçın sonuna kadar devam etti. Sahada daha çok üretebilirdik. Girdiğimiz pozisyonlardan, özellikle ikinci yarıda ne yazık ki yararlanamadık. Ancak bizim için önemli bir avantaj hala devam ediyor. Galatasaray takımı olarak oyuncularımla birlikte soyunma odasında bu motivasyonu tekrar sağladık ve bir sonraki maç için hazırız. Bugün maç sonrası yaşadıklarımız, bundan sonraki maçların konsantrasyonu için çok önemli olacak."

"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Galatasaray taraftarına da mesaj veren Buruk, "Galatasaray taraftarının bugün kaybetmekten dolayı mutsuz olduğunu biliyorum ama biz bundan önceki üç senede de bu tür maçlar yaşadık. Her zaman toparlanmayı, tekrar o güce ulaşmayı ve şampiyonluğa giden yolda maksimumu vermeyi bildik. Yine bunu yapacağız, taraftarımızın içi rahat olsun. Şampiyonluk için oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Bize ve takımımıza güvensinler. Maçı kaybetmiş olsak da bugün burada yaşadıklarımız geleceğimiz için önemli bir motivasyon olacak." diye konuştu.