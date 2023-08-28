Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, ilk maçta 3-2 yendikleri Molde'nin sahasında iyi mücadele ettiğini hatırlattı.

Buruk, "Uzun süredir bir arada oynayan iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zaten ilk maçta bunu net bir şekilde gördük. İlk maçta bizim adımıza olumsuz çok şey vardı. Rakibimizi şu anda daha iyi tanıyoruz. Sahamızda oynayacağız. Kendi taraftarımız önünde oynadığımız her maçta bize büyük destek verdiler. Elimizden geleni yapıp, seyircimizin de tribündeki desteğiyle Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Büyük bir hedef, büyük bir umut. Geçen sezon hedefimiz şampiyonluktu ve onu başardık. Şimdi hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. İlk maçın sonucuna bakmadan, daha doğruları yapıp, kazanarak turu geçmek istiyoruz. Ülke puanı için de çok önemli, Galatasaray için de çok önemli. Oyuncularım ve benim için çok önemli. İnşallah maç sonunda Şampiyonlar Ligi'ne girişi kutlarız." diye konuştu.

"DAHA AGRESİF OLMAK İSTİYORUZ"



Okan Buruk, ilk maçtan sonra Molde hakkında daha fazla bilgiye sahip olduklarını vurgulayarak, "Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. İlk maça oranla Torreira'nın dönmesi, Tete'nin süre alması ve daha hazır hale gelmesi. Bu anlamda daha güçlü ve dolu kadroyla sahada yer alacağız. Bir tek Yunus Akgün ayrıldı. Onun dışında daha güçlü bir şekildeyiz. Kendi sahamızdayız. Bu avantajı ortaya koymak istiyoruz. Daha agresif olmak istiyoruz. Fiziksel olarak da daha iyi durumdayız. Avantajımız var, bunu kullanacağız. Maçı kazanmak istiyoruz. Asıl olan gerçek oyunumuzu ve karakterimizi sahaya koymak. İlk maçtan daha iyisini yaptığımızda turu geçen taraf olacağımıza inanıyorum. Rakibimizin de çok etkili hücumları var. Rakibimizi de düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

"ASIL HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRMEK"



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için heyecanlı olduklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Heyecan duyuyoruz. Baskı da var. Bunların hepsi bizi maça hazırlayacak unsurlar. Oyuncularımla beraber asıl hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Galatasaray'ın buna ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ligi 13. sırada bitirmiş bir takım, bir sonraki sene şampiyon oluyor ve Şampiyonlar Ligi'ne tekrar girme şansı yakalıyor. Bu, bizim için de Galatasaray taraftarı da çok önemli. O yüzden buna çok odaklandık. Yarın elimizdeki şansı kullanmak istiyoruz. Bu, Türk futbolu için de önemli. Şampiyonlar Ligi'ne giriş puanı ve orada kazanılacak maddi ve manevi gelirler... İnşallah yarın bunu başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaları halinde sonraki hedeflerinin ne olacağını yönelik soruyu, "Ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Ondan sonra gruptan çıkmak. Gerisi ondan sonraki bölüm. Galatasaray'ın genlerinde hem Avrupa hem Şampiyonlar Ligi olduğunu söylüyoruz. Tekrar orada olmak bizim için önemli." şeklinde yanıtladı.

Buruk, milli maçlar dolayısıyla verilecek arayı uyum ve çalışma anlamında iyi değerlendirip, daha hazır hale geleceklerini dile getirdi.



"FEDERASYONUN VERDİĞİ KARAR DOĞRU"



Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonunun, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların lig maçlarını ertelemesini doğru bulduğunu anlatarak, "Avrupa'da oynayan diğer takımlarımız da çok olumlu baktı. Bunun üzerinden çok konuşuluyor ama bunu doğru değerlendirmek lazım. Burada herkes play-off oynuyor. Yani biz burada grup maçı oynarken, federasyon maçları ertelemedi. Bunu ayıramayanlar da oluyor. Aynı şekilde Molde de bu hafta sonu maç oynamadı. Burada federasyonun verdiği karar doğru ve yerindeydi. Hem dinlendik hem hazırlandık. Çok doğru düşündüler." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, yeni transferleri Wilfried Zaha ile ilgili soruya ise "Zaha ilgili milli takım arasını hedef seçtik. O arada mümkün olursa bir hazırlık maçı da yapacağız. Hazırlık maçında da onu kullanacağız ve devamında da takım içinde olacak." cevabını verdi.



"EN İYİSİNİ ALMAK İSTİYORUZ"



Okan Buruk, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve kadrolarına iyi oyuncular dahil etmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada gidenler, gelenler oluyor. Gitmek isteyenler oluyor. Bazen biz gitmesini istemiyoruz. Yunus Akgün'de de aynı şey oldu. Yunus uzun süre gitmek istediğini belirtti. Mecburen sonunda izin verdik. Almak istediğimiz oyuncular oluyor. Avrupa'da transferin son haftası. Türkiye'de süre biraz daha uzun olsa da Avrupa'da birçok takım kadrosunu belirliyor. Takımıza takviyeler yapmayı düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek bu önemli bir unvan ve önemli bir koz olacak. Bu kullanabileceğimiz bir koz. Aslında iyi oyuncular istiyoruz. En iyisini almak istiyoruz. En iyisini almak istediğinizde de bazen zorlanıyorsunuz. Burada alamama riski de var, çok iyi oyuncu alma şansı da var. Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar transferimizi tamamlamak istiyoruz."



Buruk, Arjantinli yıldız futbolcuları Mauro Icardi hakkında ise "Geçen seneden sonra Icardi bizim için kilit isimdi. Transfer döneminde benim için en önemli şey Icardi'nin takımla devam etmesiydi. Bu anlamda başkanımız, yönetimimiz ve Erden Timur Bey çok çaba sarf etti. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Icardi sadece golcülüğüyle değil, karakteriyle de takım için önemli bir lokomotif. Attığı goller ve yaptığı asistlerle bir santrforun yapabileceği maksimum şeyleri yapıyor. Milli takım arası da onun dinlenmesi için bir süre olacak. Onun bize verdiği katkı çok önemli. Yine yarın bize önemli katkı verecek." açıklamasını yaptı.