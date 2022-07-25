Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile oynadıkları hazırlık maçındaki galibiyetin kendilerine moral verdiğini söyledi.



Buruk, 2-1 kazandıkları hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



Sahalarında ve taraftarları önünde oynadıkları bu maçı özellikle istediğini aktaran Buruk, şunları kaydetti:



"Öncellikle stada gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bir hazırlık maçı da olsa geldiler, takımı desteklediler. Bizi normal maç seviyesine ulaştıran bir maç oldu.

Burada amacımıza ulaştık. Coşku olarak zaman zaman iyiydik. İlk yarının belli bölümlerinde iyi oyun ortaya koymadık. İkinci yarı, takımımızın daha birlikte ve düzenli oynadığı bir yarı oldu. Tam olarak olmasa da bölüm bölüm istediğimiz şeyler çıktı.

Bizim için burada, taraftarlarımızın önünde hazırlık maçı yapmak ve kazanmak önemliydi. İyi işler yaptığımız bölümleri artırmamız gerekiyor. Daha kamp sürecimiz ve iki hazırlık maçımız var. Daha iyi bir şekilde hazır olacağız ama bu maç bize moral oldu."



Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Buruk, "Biz hiçbir bölgede tek bir alternatifle gitmiyoruz. Her bölge için 3-4 alternatifle gidiyoruz. Burada oyuncu getirmek bazen zor olabiliyor. En iyisini getirmek istiyorsunuz. İstediğiniz oyuncuyu getirmek bazen zor oluyor. Bazen biz istiyoruz, oyuncu istemiyor. Türkiye ligini ilk başta tercih etmiyorlar, bu bizim için bir sıkıntı. Avrupa'da olmamamız bizim için bir sıkıntı. Görüştüğümüz oyuncular var. İlerleyen günlerde sonuçlandırmaya çalışacağız. Özellikle orta sahaya bir oyuncu daha düşünüyoruz." diye konuştu.



"GRILLITSCH İLK TERCİHİMİZ DEĞİL"



Okan Buruk, Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch'i kadrolarına katmak için bir görüşme yaptıklarını anlatarak, "Bizim de soru işaretlerimiz var. Oyuncu şu an bir takımla çalışmıyor. O yüzden ilk tercih edeceğimiz oyunculardan biri değil. Daha hazır, doğrudan gelip bizimle takım antrenmanına başlayabilecek oyuncular üzerinde duracağız" dedi.



Transferin kolay bir süreç olmadığını ve birçok etkene bağlı olduğunu aktaran Buruk, "Yavaş yavaş oyuncuların geldiğini görüyoruz. Şu ana kadar yaptığımız transferler de doğrudan takımımıza katkı sağlayacak oyuncular. Bunu bugün de gördük. Aynı şekilde bize gelip katkı sağlayacak oyuncuları almaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"DİNAMİK VE ATLET OLMASI YETMEZ, TOPU DA İYİ KULLANMALI"



Orta sahada Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Hamza Yiğit Akman gibi iyi oyuncularının olduğunu anlatan Buruk, "Bu oyunculardan farklı daha dinamik bir oyuncuya ihtiyaç var. Ama sadece dinamik ve atlet olması yetmiyor, topu da iyi kullanan bir oyuncu istiyoruz. O zaman da 50 milyon euro oluyor. Görüştüğümüz oyuncular var, inşallah bunu kısa zamanda yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

"NELSSON GELDİĞİNDEN BERİ EN KÖTÜ MAÇINI OYNADI"



Yeni transferleri Haris Seferovic ve Leo Dubois'nın hazır geldiklerini ve Kasımpaşa maçında da bunu gösterdiklerini dile getiren Buruk, Victor Nelsson'un performansıyla ilgili soruya, "Belki geldiğinden beri en kötü maçını oynadı. Özellikle çok fazla top kaybı yaptı. Bu hazırlık dönemi. Tam gününde olmayabilir. Buna bağlıyorum. Luyindama'ya izin vermiştik, o da döndü. Onu da görmek istiyoruz. Bütün oyuncularımızı değerlendirmek istiyoruz." yanıtını verdi.



"MORUTAN İÇİN EN İYİSİNİ SEÇMEYE ÇALIŞACAĞIZ"



Okan Buruk, Rumen futbolcuları Olimpiu Morutan'a Süper Lig ve yurt dışından bazı teklifler olduğunu anlatarak, "Onun için en iyisini seçmeye çalışacağız. Belki bir sene gidip bir yerde oynaması onun için çok daha iyi olacak. Gerçekten yetenekli, çalışkan ve çok iyi karakteri var. Onun bir yere giderek, o patlamayı oynayarak yapması gerekiyor." diye konuştu.



Buruk, takımın hücum hattını da güçlendirmek için arayışlarının devam ettiğini belirterek, "Ön tarafta yönlü oyuncular bakıyoruz. Hem santrfor hem ikinci forvet hem de kenarda oynayabilecek oyuncular bakıyoruz. Kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Önde de biraz genişliğe ihtiyacımız var. Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz olmuştu. Şu anda net bir şey yok." ifadelerini kullandı.



"YÜKÜMÜN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU BİLİYORUM""



Okan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarların karşısına teknik direktör olarak çıkmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getirerek, "Yükümün ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Bunun için de çok çalışmam gerekiyor. Galatasaray'ın hak ettiği yere gelmesi için hepimiz çok büyük bir mesai vermek zorundayız. İnşallah sonu yine burada seyircimizle birlikte kutladığımız bir şampiyonlukla sona erer." diye konuştu.



Buruk, Kasımpaşa maçında oyuncularının ilk yarıyı erken bitirdiğini gerekçe göstererek hakeme itiraz etmeleriyle ilgili olarak şunları söyledi:



"Hakem için talihsiz bir pozisyon oldu. Biz arkada 2'ye 2 atağa çıkarken düdüğü çaldı. Bilerek yapmadı. Oyuncular o anda reaksiyon gösterdi. Tabii geçen seneden de gelen hakem konuları var. Galatasaray'ın yaşadığı hakem hataları çok olunca otomatik olarak oyuncular da... Tabii yeni bir sene. Yeni bir Merkez Hakem Kurulu ve federasyon başkanı var. Bu sene her şeyin çok daha güzel olacağı, çok daha değişeceği bir yıl olacağını düşünüyorum. Bu anlamda hem federasyonumuza hem de hakemlerimize başarılar diliyorum."

