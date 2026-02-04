Okan Buruk'tan transfer açıklaması: "Çok fazla yaptınız diye kimse size kupa vermiyor"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenerek, organizasyonda 3'te 3 yaptı.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu değerlendirmede bulundu.



Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Ben artık takıma odaklanmak zorundayım. Yarın Avrupa listesi verme zamanı. Bugün bir oyuncu getirdik, daha önce iki oyuncu getirdik. Arada 2 gün var. Yani burada... Net olarak bizim açımızdan eksik bölgeleri tamamlamaktı, bir ölçüde yaptık. Yarın daha net şekilde, yeni gelen oyuncularımız imzayı attıktan sonra düşüncemiz bu şekilde.



“TRANSFER YAPTINIZ DİYE KİMSE SİZE KUPA VERMİYOR”

Çok fazla transfer yaptınız diye kimse size kupa vermiyor. Aslolan saha içi performansı. Ben artık takımımıza, oyuncularımıza ve futbolumuzun gelişimine odaklanmak istiyorum. Transfer sürecinden çıkıp, önceliğim takıma odaklanıp oyuncularımızı her zaman hazır tutmak.



Transfer limiti diye bir şey var, bunu delebiliyor musunuz? Delenler var. Ceza alabiliyorsunuz, çok ceza alan Türk takımı oldu."