Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Osimhen, Barış Alper, Ahmetcan Kaplan ve kaleci!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın kampında açıklamalarda bulundu.



"Osimhen transferinde her şey olumlu. Sona doğru yaklaştık." diyen Buruk, "Önemli bir bütçe var hep Osimhen'i bekledik. Tüm transferler buna göre yapılacak." dedi.

TRANSFERE YALANLAMA



Ahmetcan Kaplan transferini yalanlayan ve önceliklerinin Osimhen ile kaleci olduğunu işaret eden Buruk, "Şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Elimizde Arda, Metehan gibi iki tane çok gerçekten ileriye dönük hizmet edebilecek oyuncular var. Özellikle bir kaleci daha kadromuza katıp oradaki eksikliğimizi gidermek istiyoruz. Lig başladıktan sonra da transferde aksiyonlarımız olacak. Planlamamızı yapıyoruz. Elimizdeki oyuncuları da değerlendireceğiz." dedi.



Buruk açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Oyuncu da satmamız gerekiyor, hep alarak olmuyor. Oyuncularımızı da satmamız gerekiyor. Bütçe yaratmamız gerekiyor ki sonraki transferler için harcayalım.



Barış Alper Yılmaz'la ilgili şu ana kadar bize gelen bir şey yok. Ondan çok memnunuz zaten. Kampı da iyi geçiriyor. Şampiyonlar Ligi de var. Onlar için de çok önemli bir organizasyon. Şu an başka düşüncemiz yok.



Icardi istekli ve motive. Takım kaptanı olması, oyunculara olan yaklaşımı ve pozitif tavırları takımımızı olumlu etkiliyor. Kalitesini tekrar net bir şekilde gösterdi."