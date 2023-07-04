Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Paredes transferinde son durum ne? Icardi kalacak mı?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu Spor Gecesi Digital YouTube kanalına konuşan Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:



"SOL BEK ALMAK İSTİYORUZ"



"Sol bekte Kazımcan ve orada oynayabilecek olan Leo Dubois var. Sol beke bir oyuncu almak istiyoruz ama ne zaman olacağını bilmiyoruz."



"AUBAMEYANG İLE İLGİLİ BİR GELİŞME YOK"



"Aubameyang gibi bir oyuncuyu kadronuzda istersiniz ama onunla ilgili bir gelişme yok. Biz o bölgede her şeyimizi Icardi üzerine kurduk. Icardi ile birlikte kimi kullanabiliriz, bu bizim için çok önemli."



"ICARDI İLE VEDALAŞMADIM"



"Icardi ile giderken konuştuk. Onunla vedalaşmadım. O da sosyal medya üzerinden buradan ayrılmadığını gösteriyor. Bu da bizim için sevindirici."



Emrecan Bulut Beşiktaş'ta (2023 yaz sezonu biten transferler) Haberi Görüntüle "SUUDİ ARABİSTAN'DAN ICARDI'YE 25 MİLYON EURO TEKLİF OLDUĞUNU BİLİYORUZ"



"PSG'den alacağı maaşla, Galatasaray'dan alabileceği maaş birbirine yakın olabilirdi. Ama şu and Suudi Arabistan gerçeği var ve ne kadar teklif geldi net olarak bilmiyoruz. 20-25 milyon euroların olduğunu biliyoruz. Ama son çıkan haberlerin ne ölçüde doğru olduğunu bilmiyoruz."



"VEDAT MURIQI HEP GÖRÜŞTÜĞÜM BİR İNSAN"



"Vedat Muriqi ile hiç konuşmadım. Onunla Rizespor'da çalıştım. Hep görüştüğüm bir insan. Bu sene de Mallorca'da iyi bir sezon geçirdi ve büyük ihtimal orada devam edecek."

Galatasaray sponsorluk anlaşmalarını ve alacağı ücretleri açıkladı Haberi Görüntüle "BOEY VE NELSSON'UN ÖN ELEME MAÇINDA SAHADA OLMASINI İSTİYORUM"



"Victor Nelsson ve Sacha Boey iyi bir sezon geçirdiler. İlk amacımız Şampiyonlar Ligi ön elemesinde başarılı olabilmek ve bunun için bu oyuncularla devam etmemiz gerekiyor. Teklifler gelecektir ama amacımız bu oyuncularla devam etmek. 25 Temmuz'da ilk maçımıza çıkarken Boey ve Nelsson'un da sahada olmasını istiyorum."

Galatasaray'a kötü haber: Icardi'ye dev teklif Haberi Görüntüle "PAREDES SEÇENEKLERDEN BİRİ"



"Orta saha transferi için düşündüğümüz 3-4 oyuncu var. Leandro Paredes de bu futbolculardan biri. Dünya Kupası'nı kazanmış Arjantin'in oyuncusu. Orta saha için seçeneklerimizden biri."



"SOL BEK İÇİN 7-8 ALTERNATİFİMİZ VAR"



"Sol bek için listemizde 7-8 alternatif var. Angelino tabii ki, iyi oyunculardan biri. Leipzig - Başakşehir maçında bize karşı oynadı ve 2 gol attı. Ofansif yönü çok etkili. Birçok oyuncu var listemizde. Bu oyuncular boşta değil, kulüpleri var."

Fenerbahçe, Umut Nayir ile anlaştı Haberi Görüntüle "GÜNAY GÜVENÇ LİSTEMİZDE"



"Muslera'ya da yardımcı olacak bir kaleci arıyoruz. Günay Güvenç de düşündüğümüz isimlerden biri. Birçok isim var. Batuhan Şen Karagümrük'te kiralık ve döndü. Orada iyi bir sezon geçirdi. Önümüzdeki günlerde net bir karar vereceğiz" Şenol Güneş transfer istediği bölgeleri açıkladı Haberi Görüntüle