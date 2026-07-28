Okan Buruk'tan transfer açıklaması. "Şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum"

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray , kamptaki son hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Venezia’ya 3-0 mağlup oldu.



Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Henüz hazır olmadıklarını dile getiren Okan Buruk, bu kampın bir yükleme kampı olduğuna dikkat çekti.



Buruk, “Bu maçlar bizim fiziksel anlamda gelişimimizi sağlayacak. Son iki maç hem oyun olarak hem de sonuç olarak bence çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız. Milli takımdan dönen oyuncular için daha birinci hafta. Hazır olmaya çalışıyoruz, oyuncularımızı aynı seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Önümüzde lige hazırlanmak için uzun bir süre var. Burası bizim için yükleme kampı. Bizim için en ölçü olacak maç bence ayın 8’indeki Villarreal maçı. Fiziksel olarak da daha hazır olacağımız maç. Hazırlık kampını sakatlıksız kapatmak benim için en önemlisi. Sonuçlara üzülüyor musunuz derseniz, tabii ki üzülüyorum.” diye konuştu.

“JANKAT ÇOK GÜVENDİĞİMİZ BİR İSİM”

Galatasaray’ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz’ın performansına değinen Okan Buruk, “Ümraniye maçı Jankat'ı kullanmıştık. Diğer Monza maçı Günay'ı kullanmıştık. Bugün Jankat da bence oyun içerisinde iyi işler yaptı, önemli kurtarışlar yaptı. Hep pasla çıkmayı denedik. Jankat'ın genel olarak performansıyla, yaptığı kurtarışlarla iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Zaten çok güvendiğimiz bir isim. Çok iyi de bir sene geçirdi, performansından çok memnunum.” ifadelerinde bulundu.

"YABANCI OYUNCULARDA NELER YAPACAĞIMIZ ÇOK BELLİ"

Yabancı kuralının transferde kendilerini zorlayan unsurlardan biri olduğunu ifade eden Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

“Daha görüyoruz, dakikalar veriyoruz. Antrenmanda oyuncularımızı görmeye çalışıyoruz ama aşağı yukarı yabancı oyuncularda neler yapacağımız çok belli. Burada kafamızda düşündüğümüz şeyler var. Çok esneme şansımızın olmadığı yabancı kuralı var. Bu yabancı kuralı bizi transferde de zorlayan unsurlardan biri. Oyuncularımız ağır antrenmanların üzerine buraya çıkıyor. O yüzden hazırlık maçlarındaki performanslar yanıltabilir. Burada zaten yüksek antrenman temposuyla birlikte maçlara da çıkıyorlar. O yüzden tam olarak istediklerini yapamayan oyuncularımız da var."

"TRANSFERDE ŞÜPHEM OLSA EN MUTSUZ İNSAN BEN OLURUM"

En kısa sürede transferleri yapacaklarına değinen 52 yaşındaki teknik adam, “Oyuncuların motivasyonu için, birlikteliği için bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli. Ama burada da nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Eğer elit oyuncu almak istiyorsunuz veya elit oyuncu için beklemek istiyorsanız bazen bu zaman alıyor, kolay olmuyor. Dünya futbolunda acayip yükselen transfer bonservis fiyatları var. Biz transfer yapacağız, en kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Baskının olması da gayet normal. Sizlerin de yazması, sizlerin de konuşması gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal. Bu ne kadar erken olursa o kadar bizim için iyi. 14 Ağustos'ta lig başlıyor. Ondan önce kadromuza ne kadar erken bir şekilde oyuncu katarsak o kadar iyi olacak." dedi.



“Transferleri en kısa zamanda kadromuza katacağız.” diyen Buruk, "Bununla ilgili benim hiçbir şüphem yok. Benim şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum. Başkanımızın iyi niyetinden, onun yapacağı transferlerden hiçbir şüphem yok. O yüzden başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. İyi oyuncuyu beklerseniz bazen o süreyi beklemek zorundasınız. Çünkü Dünya Kupası oynandı. Oyuncular Dünya Kupası'ndan döndü. Nasıl bize birçok oyuncu geç katıldıysa birçok takıma geç katılan oyuncu var. Bu oyuncularla ilgili kulüplerin vereceği kararlar oluyor. O yüzden burada da bir süre alabiliyor. Ama bu sürenin geçmesinden hiçbirimiz mutlu değiliz” diyerek sözlerini noktaladı.