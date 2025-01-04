Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"İzin sonrası lige dönmek bazen zor oluyor. Maç beklediğimiz gibi geçti. Rakibin bir oyunu var geçişi etkili yapıyorlar tam düşündüğümüz gibi geçti. Maçı izlerken kenardan çok zevk almadım, çok fazla uzun top vardı. Yediğimiz gol ilk yarıda verdiğimiz tek pozisyondu. Topu çevirmede etkili olduk.



Oyuncularımıza tribünlerden tepkiler oldu. Bu tip hatalar olacak, onlara destek vermeliyiz. Genele bakmak lazım, iyi niyetlere bakmak lazım. Ben kenardan hep bunu yapmaya çalışıyorum



Takımımıza destek olacak oyuncuları alacağız. Ayrılmak isteyen oyuncular da oluyor bu dönemde. Bizi en çok zorlayan şey Avrupa listesi oluyor. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Şampiyonluk yarışı devam ediyor her maçı kazanmak için kadromuzu kurmamız gerekiyor."