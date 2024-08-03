Okan Buruk'tan transfer müjdesi

Galatasaray, Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN DE BİR TRANSFER GÖRÜŞMEMİZ VAR"

Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Bu sene hedefimiz 5. yıldız. Takım olarak güçlüyüz, hazırız. Kupayı çok önemsiyoruz. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Güzel bir ortam, seyirciler bizi bekliyor. İki takım da yüzde 100 hazır olmasa da çok iyi bir oyun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çok önemli bir kulübeye sahibiz. İnşallah uzatmaya kalmadan maçı kazanırız. Oyuncularımız kampı bir arada geçirdi. Birçok oyuncumuz bizimle kampı geçirmemişti geçen sene. Çok iyi bir kadromuz var. İnşallah sona ererse bugün de bir transfer görüşmemiz var. Kiradan dönen oyuncularımız var Yunus gibi Kerem gibi. Rafa Silva ve Immobile çok güçlü oyuncular. Beşiktaş hücum anlamında güçlü bir takım."

SARA'YI KADROSUNA KATTIĞI ÖNE SÜRÜLÜYORDU

Galatasaray'ın Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı kadrosuna kattığı öne sürülmüştü.

ASpor'un haberine göre Sara'nın bu gece saat 00.05'te Atatürk Havalimanı'na gelmesi bekleniyor.