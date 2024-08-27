Okan Buruk'tan Zaha açıklaması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk ediyor.

Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"İlk maçta avantajı istiyorduk, başaramadık. Oyun kalitemiz ve konsantrasyon daha yüksek olmalı idi. Sentetik saha bizim gibi takımlar için etken. Burada isteğimiz dileğimiz, amacımız turu geçmek üzerine. Bunun için maçı kazanmamız gerekiyor. Normal bir lig maçından farkı yok. Bütün sezon kazanmayı isteyerek oynamayı geçecek. Bugün skoru artırmak önemli.

"KONSANTRASYON KAYBI İLK MAÇTA PAHALIYA MAL OLDU"

Hücum oyuncularının çok olduğu kadroyla çıkıyoruz. İlk maçta takım savunmasını doğru yapmadık. Geçiş hücumlarında ilk maçta konsantrasyon kaybı bize pahalıya mal oldu. Fazla pozisyon verdik. Takım savunmasını iyi yapmalıyız.

BARIŞ ALPER, BATSHUAYI VE ICARDI

Barış'ı sağ bekte başlatacağım bugün. Hem hava topları hem ikili mücadele kazanma yüzdesi hem de geriye koşulardaki hızı onu kullanacağımız etkenlerden olacak. Önde Batshuayi ve Icardi ikilisi olacak.

"JELERT YÜZDE 100 DEĞİL"

Sol bekte Köhn ile devam edeceğiz. Jelert'i çok hızlı şekilde geçen maç 11 koyduk ama yüzde 100'ünü bulması için süre gerekiyor. Beğendiğimiz bir oyuncu. Hem sağ bek hem sol bekte yer alacaktır.

ZAHA AÇIKLAMASI

Zaha dün hasta olduğu için antrenmana çıkmadı, bugün de aynı sebepten dolayı kadroda yok."